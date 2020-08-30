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У «Секретных материалов» появится анимационный спин-офф без Малдера и Скалли

30 августа
2020 год

Новости кино >>
30 августа 2020
«Секретные материалы» обзаведутся анимационным спин-оффом на канале Fox, уверяет Variety.

У «Секретных материалов» появится анимационный спин-офф без Малдера и Скалли

Комедийный сериал «Секретные материалы: Альбукерке» сосредоточится на приключениях агентов-изгоев, расследующих слишком дурацкие и нелепые дела, которые были проигнорированы Малдером и Скалли.

«Отец» оригинала Крис Картер поработает над мультфильмом в качестве исполнительного продюсера. За сценарий отвечают Рокки Руссо и Джереми Сосенко. Сериал обойдётся без Джиллиан Андерсон и Дэвида Духовны.
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