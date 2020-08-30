У «Секретных материалов» появится анимационный спин-офф без Малдера и Скалли

«Секретные материалы
» обзаведутся анимационным спин-оффом на канале Fox, уверяет Variety
.
Комедийный сериал «Секретные материалы: Альбукерке
» сосредоточится на приключениях агентов-изгоев, расследующих слишком дурацкие и нелепые дела, которые были проигнорированы Малдером и Скалли.
«Отец» оригинала Крис Картер
поработает над мультфильмом в качестве исполнительного продюсера. За сценарий отвечают Рокки Руссо
и Джереми Сосенко
. Сериал обойдётся без Джиллиан Андерсон
и Дэвида Духовны
.
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