Персонажи игры Twelve Minutes заговорят голосами Дейзи Ридли, Джеймса Макэвоя и Уиллема Дефо

Геймерам предстоит играть за безымянного мужчину (Макэвой), который попал во временную петлю и каждый раз пробуждается в своей квартире после отключки. Ему отведено 12 минут на предотвращение гибели беременной жены (Ридли) от рук незнакомца (Дефо), ворвавшегося в квартиру и обвинившего её в смерти дорогого ему человека.
фото: Twelve Minutes
Согласно изданию Entertainment Weekly, Ридли долгое время после съёмок в финале третьей трилогии «Звёздных войн» была без работы. Все походы на прослушивания не давали результатов, и работа над Twelve Minutes помогла актрисе спастись от забвения.
Для Ридли это не первый опыт в озвучке. Ранее она подарила свой голос одному из персонажей интерактивного мультфильма «Баба Яга», созданного для платформы виртуальной реальности Oculus Quest, в котором также приняли участие Дженнифер Хадсон, Кейт Уинслет и Гленн Клоуз.
обсуждение >>