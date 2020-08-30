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Персонажи игры Twelve Minutes заговорят голосами Дейзи Ридли, Джеймса Макэвоя и Уиллема Дефо

30 августа
2020 год

Новости кино >>
30 августа 2020
В рамках онлайн-открытия игровой выставки Gamescom 2020 публике был представлен свежий трейлер приключенческой игры Twelve Minutes, которую выпустит компания Annapurna Interactive на Xbox и ПК.



Благодаря ролику стало известно, что персонажей озвучили Джеймс Макэвой, Дейзи Ридли и Уиллем Дефо.

Геймерам предстоит играть за безымянного мужчину (Макэвой), который попал во временную петлю и каждый раз пробуждается в своей квартире после отключки. Ему отведено 12 минут на предотвращение гибели беременной жены (Ридли) от рук незнакомца (Дефо), ворвавшегося в квартиру и обвинившего её в смерти дорогого ему человека.

Персонажи игры Twelve Minutes заговорят голосами Дейзи Ридли, Джеймса Макэвоя и Уиллема Дефо
фото: Twelve Minutes

Согласно изданию Entertainment Weekly, Ридли долгое время после съёмок в финале третьей трилогии «Звёздных войн» была без работы. Все походы на прослушивания не давали результатов, и работа над Twelve Minutes помогла актрисе спастись от забвения.

Для Ридли это не первый опыт в озвучке. Ранее она подарила свой голос одному из персонажей интерактивного мультфильма «Баба Яга», созданного для платформы виртуальной реальности Oculus Quest, в котором также приняли участие Дженнифер Хадсон, Кейт Уинслет и Гленн Клоуз.
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