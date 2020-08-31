Андрей Звягинцев занял первую строчку рейтинга главных российских режиссёров десятилетия

Андрей Звягинцев
возглавил топ-50 главных режиссёров России последнего десятилетия, составленный «Бюллетенем кинопрокатчика
».
При оценке деятельности продюсеров аналитики придерживались семи ключевых критериев: величины кинотеатральной аудитории фильмов постановщика, размера бюджетов, которые доверяли продюсеры тому или иному режиссёру, фестивальных наград и кинопремий, отношения бокс-офиса к бюджету, количества функций, исполняемых постановщиком на проекте, уровня медийности и средней оценки работ режиссёра на «КиноПоиске». В рейтинг попали только создатели полнометражных картин, вышедших в кинотеатральный прокат с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019-го и собравших больше 10 млн рублей. Альтернативным условием стало участие полного метра в конкурсе кинофестиваля или номинация на российскую или международную премию в категории «Лучший фильм» или «Лучший режиссёр». То есть ленты, участвовавшие в киносмотрах, но не попавшие в прокат, аналитиками не рассматривались.
Как отмечает
БК, каждый из трёх фильмов Звягинцева «получал широкий общественный резонанс и становился важным явлением кинопрокатной жизни страны. Главным фактором победы Звягинцева стал фестивальный успех его фильмов. В минувшем десятилетии его работы дважды представляли Россию в основном конкурсе Каннского кинофестиваля и один раз – в "Особом взгляде". Они были неоднократно номинированы на крупнейшие международные кинопремии, а "Левиафан" удостоился "Золотого глобуса" как лучший фильм на иностранном языке. Столь громкий успех стал возможен благодаря сотрудничеству Звягинцева с продюсерами Александром Роднянским и Сергеем Мелькумовым»
.
В тройку лучших также вошли Алексей Сидоров
, создавший в 2010-х успешные фильмы «Бой с тенью 3: Последний раунд
» и «Т-34
», и Николай Лебедев
, на чьём счету также два блокбастера – «Легенда № 17
» и «Экипаж
». На четвёртом и пятом местах расположились Илья Куликов
с двумя частями «Полицейского с Рублёвки: Новогоднего беспредела
» и Фёдор Бондарчук
, снявший «Сталинград
» и «Притяжение
». Во вторую половину первой десятки вошли Антон Мегердичев
, Кантемир Балагов
, Клим Шипенко
, Андрей Кончаловский
и Жора Крыжовников
.
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