Александр Галибин снимает семейную трагикомедию «Маруся Фореvа!» об отцовстве и взрослении

Александр Галибин приступил к съёмкам семейной трагикомедии «Маруся Фореvа!» производства компании «Мотор Фильм Студия». Картина, чей выход в прокат запланирован на 2021 год, создаётся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, уточняет пресс-служба фильма.
фото: пресс-служба фильма
Галибин задумывает фильм как семейное, но не назидательное кино, лёгкое и с большим количеством юмора. По его словам, «у нас сейчас такой слащавый детский кинематограф. И эта слащавость говорит о том, что к ребёнку перестали относиться как к личности, к человеку, который совершает поступки. Мне очень хочется как режиссёру, который занимается этой темой, сказать, что детское кино — это путь к маленькому человеку. Я снимаю эту картину для людей. Для того чтобы достучаться до сердца человека, необязательно в его голову забивать гвоздь молотком, это более тонкие моменты восприятия. Мне кажется, что в нашем предыдущем фильме "Сестрёнка", который вышел в 2019 году, у нас это получилось. Та простота, которую мы попытались передать, дошла до зрителей, и картина имела большой успех. Поэтому мне хотелось бы, чтобы "Маруся Фореvа!" смотрелась легко, чтобы это путешествие с персонажами было открытым для всех. А потом, уже после выхода из зала, человек мог бы задуматься о проблемах, ведь они не так просты, как могли показаться».
По сюжету жизнь двадцатичетырёхлетнего Индейца (Кузьма Сапрыкин) рушится в одночасье, когда он узнаёт, что является отцом пятилетней девочки Маруси (Софья Уми). Индеец не готов расстаться с успешной карьерой, холостяцкими встречами с друзьями и взять на себя заботу о маленьком ребёнке, но со временем искренняя любовь дочери меняет Индейца. Едва не лишившись права воспитывать дочь, он находит способ остаться с Марусей и стать ей настоящим отцом.
фото: пресс-служба фильма
Оператором-постановщиком картины выступит Сергей Астахов, соавтор Алексея Балабанова. «Сценарий интересный, и мне кажется, он не совсем детский, это далеко не "Ералаш". Этот фильм затронет не только детей, но и взрослых. Тут поднимаются вопросы, связанные с воспитанием, ответственностью за детей. Безусловно, важной для картины является личность режиссёра, которого я знаю минимум 35 лет, он очень интересный человек и актёр. Последний его фильм "Сестрёнка" мне показался очень любопытным, и я уверен, что "Маруся Фореvа!" должна получиться не хуже, – считает Астахов. – Что касается работы, то картина должна быть классической формы, это должно быть, как говорил Алексей Балабанов, убедительно. Достоверно с точки зрения фактуры и атмосферы. Бессмысленно делать эстетский фильм, чтобы удивить зрителя. Это достаточно простая картина в кавычках, которую нужно сделать тщательно и с любовью».
Дмитрий Фикс отметил, что сценарий фильма, написанный Андреем Щербининым и Айдаром Акмановым, «был местами грустной комедией, местами смешной трагедией, что всегда отличает талантливый материал. И мы почувствовали, что из него может получиться хорошее семейное кино в жанре трагикомедии. Это трогательная история о стремительном взрослении молодого повесы, неожиданно для себя оказавшегося отцом-одиночкой, который понял, что связан с дочкой родственными узами, самыми прочными из возможных».
обсуждение >>