«Крик 5» выйдет в 2022 году

В официальном твиттере
хоррор-серии «Крик
» появилась дата релиза пятой части. Фильм выйдет 14 января 2022 года.
Согласно информации, опубликованной на странице картины в IMDb
, в продолжении заявлены как звёзды серии Нив Кэмпбелл
, Кортни Кокс
и Дэвид Аркетт
, так и новички Дженна Ортега
и Мелисса Баррера
.
Постановку доверили создателям хоррор-комедии «Я иду искать
» Мэтту Беттинелли-Олпину
и Тайлеру Джиллетту
. Над сценарием корпят Джеймс Вандербилт
и Гай Бьюзик
. Сценарист оригинала Кевин Уильямсон
заявлен в качестве исполнительного продюсера. Съёмки запланированы на конец года в Северной Каролине.
Культовая хоррор-серия появилась на свет в 1996-м благодаря ныне покойному Уэсу Крэйвену
и Уильямсону. В 2011-м на большие экраны вышел «Крик 4
», а через четыре года вселенная пополнилась сериалом MTV
. Крэйвена не стало
в конце августа 2015-го.
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