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«Крик 5» выйдет в 2022 году

31 августа
2020 год

Новости кино >>
31 августа 2020
В официальном твиттере хоррор-серии «Крик» появилась дата релиза пятой части. Фильм выйдет 14 января 2022 года.



Согласно информации, опубликованной на странице картины в IMDb, в продолжении заявлены как звёзды серии Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт, так и новички Дженна Ортега и Мелисса Баррера.

Постановку доверили создателям хоррор-комедии «Я иду искать» Мэтту Беттинелли-Олпину и Тайлеру Джиллетту. Над сценарием корпят Джеймс Вандербилт и Гай Бьюзик. Сценарист оригинала Кевин Уильямсон заявлен в качестве исполнительного продюсера. Съёмки запланированы на конец года в Северной Каролине.

«Крик 5» выйдет в 2022 году

Культовая хоррор-серия появилась на свет в 1996-м благодаря ныне покойному Уэсу Крэйвену и Уильямсону. В 2011-м на большие экраны вышел «Крик 4», а через четыре года вселенная пополнилась сериалом MTV. Крэйвена не стало в конце августа 2015-го.
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