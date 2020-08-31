Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Дана Абызова и Дмитрий Ратомский расскажут историю любви нейрохирурга и киллера

31 августа
2020 год

Новости кино >>
31 августа 2020
На «Dомашнем» 14 сентября в 19.00 стартует премьера 24-серийной остросюжетной мелодрамы «На твоей стороне» с Даной Абызовой и Дмитрием Ратомским в главных ролях. Сериал будет идти по будням, с понедельника по четверг, уточняет пресс-служба телеканала.

Дана Абызова и Дмитрий Ратомский расскажут историю любви нейрохирурга и киллера
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Зрителям поведают о любви Насти и Максима. Она – нейрохирург, спасающая жизни. Он – убийца, живущий по своим жестоким законам, не принятым в обществе. Казалось, между ними нет ничего общего… Кроме умения заглянуть в душу другого человека и увидеть то, что скрывается за внешней маской. Настя случайно оказывается в центре бандитских разборок, и теперь перед ней стоит непростой выбор: умереть или стать частью преступного клана, выйдя замуж за Максима. Героиня в отчаянии, но постепенно понимает, что будущий муж – не безжалостный бандит и убийца, а заложник обстоятельств.

По словам Даны Абызовой, сыгравшей Настю, «эта история о том, что часто за внешними проявлениями и словами скрывается совсем другой человек. И судить людей по их поступкам и словам не всегда правильно, так как зачастую за маской скрывается настоящее. Важно быть проницательным и глубоко чувствующим человеком, чтобы это настоящее разглядеть».

Дана Абызова и Дмитрий Ратомский расскажут историю любви нейрохирурга и киллера
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Компанию Ратомскому и Абызовой составили Сергей Калантай, Сергей Радченко, Фёдор Гуринец, Евгения Муц, Ирина Мельник, Игорь Рубашкин и Виктория Чепурная. Режиссёрская команда состоит из Саши Кириенко, Андрея Черных, Екатерины Некрасовой и Ольги Золотарёвой.

«Мой герой – человек, который однажды свернул не туда. Он считает, что можно убить, если есть, за что. А когда в его жизни появляется Настя, мы видим, что именно она начинает менять его душу и залечивать те глубокие раны, которые он приобрёл до встречи с ней», – рассказал о своём персонаже, киллере Максиме, Дмитрий Ратомский.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Дана Абызова вновь стала нейрохирургом
Дана Абызова станет «опасной свидетельницей» убийства
Поиск по меткам
Домашний
персоны
Дана АбызоваФёдор ГуринецСергей КалантайСаша КириенкоИрина МельникЕвгения МуцСергей Радченко (III)Дмитрий РатомскийИгорь РубашкинВиктория ЧепурнаяАндрей Черных
фильмы
На твоей стороне

фотографии >>
Дана Абызова и Дмитрий Ратомский расскажут историю любви нейрохирурга и киллера фотографии
Дана Абызова и Дмитрий Ратомский расскажут историю любви нейрохирурга и киллера фотографии
Дана Абызова и Дмитрий Ратомский расскажут историю любви нейрохирурга и киллера фотографии
Дана Абызова и Дмитрий Ратомский расскажут историю любви нейрохирурга и киллера фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Малышев
31 августа ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Алексей Малышев.
Фатхулло Максудов
30 августа ушёл из жизни актёр, театральный деятель Фатхулло Максудов.
Анатолий Прохоров
30 августа ушёл из жизни продюсер Анатолий Прохоров.
Владимир Андреев
29 августа ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Владимир Андреев.
Лариса Хромова
28 августа ушла из жизни актриса, педагог Лариса Хромова.
Анатолий Горевой
28 августа ушёл из жизни артист оперетты Анатолий Горевой.

День рождения >>

Виктория Алашеева
Аркадий Бойтлер
Владимир Герасимов
Анна Капалева
Марианна Коробейникова
Кирилл Нагиев
Артём Позняк
Нелли Попова
Роман Ткачук
Ричард Бэйзхарт
Ричард Гир
Джеймс Кобурн
Фредрик Марч
Сара Рамирес
Джек Томпсон
Вольфганг Черни
все родившиеся 31 августа >>

Афиша кино >>

Мулан
драма, приключения, семейное кино
Китай, США, 2020
В плену у сакуры
военный фильм, драма, исторический фильм, мелодрама
Япония, Россия, 2019
Притворись моим женихом
комедия, мелодрама
Польша, 2017
Честный кандидат
драма, комедия
США, 2020
Клаустрофобы: Квест в Москве
триллер, фильм ужасов
Австралия, 2020
Творцы снов
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Дания, 2020
Вдова
мистический хоррор
Россия, 2020
Где моя челюсть, чувак?
комедия, семейное кино, экранизация
США, 2020
Медвежонок Бамси
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Швеция, Дания, 2018
Охотник на монстров
боевик, научная фантастика, триллер, фэнтези
США,Канада,Германия,Япония,Китай,ЮАР, 2021
После. Глава 2
драма, мелодрама, экранизация
США, 2020
Сказки Серого Волка
комедия, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, ЮАР, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью

«Клятва»
Ролики фильмов
«Клятва»
О расследовании вокруг сетевой компании NXIVM, которой были предъявлены обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен