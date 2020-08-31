Дана Абызова и Дмитрий Ратомский расскажут историю любви нейрохирурга и киллера

На «Dомашнем» 14 сентября в 19.00 стартует премьера 24-серийной остросюжетной мелодрамы «На твоей стороне» с Даной Абызовой и Дмитрием Ратомским в главных ролях. Сериал будет идти по будням, с понедельника по четверг, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Зрителям поведают о любви Насти и Максима. Она – нейрохирург, спасающая жизни. Он – убийца, живущий по своим жестоким законам, не принятым в обществе. Казалось, между ними нет ничего общего… Кроме умения заглянуть в душу другого человека и увидеть то, что скрывается за внешней маской. Настя случайно оказывается в центре бандитских разборок, и теперь перед ней стоит непростой выбор: умереть или стать частью преступного клана, выйдя замуж за Максима. Героиня в отчаянии, но постепенно понимает, что будущий муж – не безжалостный бандит и убийца, а заложник обстоятельств.
По словам Даны Абызовой, сыгравшей Настю, «эта история о том, что часто за внешними проявлениями и словами скрывается совсем другой человек. И судить людей по их поступкам и словам не всегда правильно, так как зачастую за маской скрывается настоящее. Важно быть проницательным и глубоко чувствующим человеком, чтобы это настоящее разглядеть».
«Мой герой – человек, который однажды свернул не туда. Он считает, что можно убить, если есть, за что. А когда в его жизни появляется Настя, мы видим, что именно она начинает менять его душу и залечивать те глубокие раны, которые он приобрёл до встречи с ней», – рассказал о своём персонаже, киллере Максиме, Дмитрий Ратомский.
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