Михаил Бородин снимает драму «Продукты 24» о современном рабстве



фото: Пресс-служба «Метрафильмс»



фото: Пресс-служба «Метрафильмс»

Стартовали съемки социальной драмы, посвященной теме современного рабства. Это дебютная полнометражная картина, сообщает пресс-служба продюсерской компании «Метрафильмс», которая занимается производством проекта.Сюжет основан на реальных событиях, произошедших в 2012 году в московском районе Гольяново. Тогда были освобождены женщины, которые многие годы жили и работали в рабских условиях в одном из продуктовых магазинов города. Лента рассказывает об этом через историю главной героини. Половина действия фильма происходит в Узбекистане. Это сделано для того, чтобы взгляд на проблему был многосторонним и зрители увидели ее как снаружи, так и изнутри., — рассказывает режиссер Михаил Бородин, родившийся и выросший в Узбекистане.На главные роли в драме были выбраны аутентичные представители Центральной Азии, в основном непрофессиональные актеры. Бородин ориентировался на фотографии реальных «гольяновских рабов», опубликованные в СМИ. Создавая образы героев, он попытался нарисовать общую картину жизни мигрантов, объединенных так или иначе общим культурным кодом: узбеков, таджиков, киргизов, казахов, туркмен. Благодаря участию в питчинге рынка копродукции создатели фильма привлекли интерес международных сопродюсеров, которые присоединились к проекту.