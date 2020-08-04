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Михаил Бородин снимает драму «Продукты 24» о современном рабстве

4 августа
2020 год

Новости кино >>
4 августа 2020
Стартовали съемки социальной драмы «Продукты 24», посвященной теме современного рабства. Это дебютная полнометражная картина Михаила Бородина, сообщает пресс-служба продюсерской компании «Метрафильмс», которая занимается производством проекта.

Михаил Бородин снимает драму «Продукты 24» о современном рабстве
фото: Пресс-служба «Метрафильмс»

Сюжет основан на реальных событиях, произошедших в 2012 году в московском районе Гольяново. Тогда были освобождены женщины, которые многие годы жили и работали в рабских условиях в одном из продуктовых магазинов города. Лента рассказывает об этом через историю главной героини. Половина действия фильма происходит в Узбекистане. Это сделано для того, чтобы взгляд на проблему был многосторонним и зрители увидели ее как снаружи, так и изнутри.

«В «Продуктах 24» я специально стремлюсь к условности в киноязыке, чтобы фильм не стал парадом насилия, ведь реальная история довольно жесткая. Если ее рассказывать документально и подробно, то для зрителя она перестанет быть правдой. Кроме того, я с удивлением и грустью обнаружил, что единственная картина, которая серьезно поднимает проблему мигрантов из бывших советских республик, — это «Айка» Сергея Дворцевого. Хотелось бы вести этот разговор дальше и глубже», — рассказывает режиссер Михаил Бородин, родившийся и выросший в Узбекистане.

Михаил Бородин снимает драму «Продукты 24» о современном рабстве
фото: Пресс-служба «Метрафильмс»

На главные роли в драме были выбраны аутентичные представители Центральной Азии, в основном непрофессиональные актеры. Бородин ориентировался на фотографии реальных «гольяновских рабов», опубликованные в СМИ. Создавая образы героев, он попытался нарисовать общую картину жизни мигрантов, объединенных так или иначе общим культурным кодом: узбеков, таджиков, киргизов, казахов, туркмен. Благодаря участию в питчинге рынка копродукции создатели фильма привлекли интерес международных сопродюсеров, которые присоединились к проекту.
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Михаил Бородин снимает драму «Продукты 24» о современном рабстве фотографии
Михаил Бородин снимает драму «Продукты 24» о современном рабстве фотографии
Михаил Бородин снимает драму «Продукты 24» о современном рабстве фотографии
Михаил Бородин снимает драму «Продукты 24» о современном рабстве фотографии
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