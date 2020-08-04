«КАРО» запускает свой первый автокинотеатр в Екатеринбурге

6 августа сеть «КАРО» запустит свой первый автокинотеатр в Екатеринбурге. Он расположится на территории ТРЦ «МЕГА» и откроется премьерным показом французской комедии «Агент Лев» о пациенте, который убеждает своего психиатра, что он спецагент. Об этом сообщает пресс-служба «КАРО».
Площадка рассчитана на 50 машиномест. Организация просмотра учитывает все требования безопасности: бесконтактную покупку билета и въезд на территорию при помощи сканирования QR-кода на нем. В рамках проекта «КАРО под звёздами» планируется открыть ещё несколько автокинотеатров под открытым небом в Москве и других городах России.
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