Киностудия Горького начала съемки документального фильма об истории кинотехники

Киностудия им. Горького приступила к съемкам документального фильма «Киногоризонты», который расскажет об истории отечественного кинопроизводства и покажет раритетные экземпляры советской кинотехники. Премьера ленты ожидается осенью 2020 года, сообщает пресс-служба студии.
фото: Пресс-служба Киностудии им. Горького
«Недавно я уже сняла фильм об истории развития телевидения и эволюции телевизионной техники. Для меня это было просто, ведь я сама тележурналист. Теперь будет фильм об истории и эволюции кинотехники. Причем это будет своего рода киноаттракцион с довольно большим количеством необычных ходов. В том числе начинаться он будет с ипподрома. Почему так? Узнаете, когда посмотрите фильм», – рассказала автор и ведущая проекта Александра Говорченко.
Первый съемочный день прошел на территории филиала студии Горького, исторически одного из самых мощных разработчиков кинотехники в стране – Научно-исследовательского кинофотоинститута (НИКФИ). Там расположена выставка «Пространстро Кинап», где представлено полное частное собрание действующей отечественной киносъемочной, кинопроизводственной и проекционной техники.
фото: Пресс-служба Киностудии им. Горького
Экспертом и основным спикером на фильме выступает владелец коллекции Александр Зенин. Создатели обещают, что зрителей ждет множество неочевидных фактов и интересных историй, рассказанных специалистами. Например, в середине 1960-х в СССР была разработана система «Стерео-70» – отечественное 3D. За неё в 1991-м НИКФИ получил технический «Оскар» от Американской академии киноискусства.
В настоящее время в производстве у Киностудии Горького находится 17 научно-популярных и документальных фильмов.
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