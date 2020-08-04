Киностудия Горького начала съемки документального фильма об истории кинотехники

ревью

Актриса не скрывает, что встречается с экс-солистом Quest Pistols

Леонардо ДиКаприо будет продюсировать фильмы и сериалы для Apple

Фестивальная колонка

Beat Film Festival-2020: Музыка, способная наносить раны

Музыкальные документалки Beat Film Festival «Throbbing Gristle: Такой же другой, как я» и «Swans: Where Does a Body End?», и почему их нужно смотреть