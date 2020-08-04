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«Чупакабра» представит Россию на кинофестивале в Сан-Себастьяне

4 августа
2020 год

Новости кино >>
4 августа 2020
Драма «Чупакабра», снятая выпускником ВГИКа Григорием Коломийцевым, представит Россию на 68-м международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Организаторы смотра, который пройдет с 18 по 26 сентября, огласили список претендентов на награду за лучший режиссерский дебют.

«Чупакабра» представит Россию на кинофестивале в Сан-Себастьяне
фото: К/ф «Чупакабра»

Всего в номинации «New Directors» представлено 11 проектов из разных стран — Бразилии, Китая, Франции, Ирландии, Японии, Нидерландов, Польши, Южной Кореи, Испании, Великобритании и Вьетнама. В их числе «Дом памяти» Джоу Пауло Миранды Марии, «Похоронный звон» Иманола Райо, «Я никогда не плачу» Петра Домалевского, «Последние дни весны» Изабель Ламберти, «Лимбо» Бена Шаррока и другие.

«Чупакабра» уже была презентована на 66-м кинофестивале в Сан-Себастьяне в рамках программы «Ikusmira Berriak», после чего был доработан сценарий фильма. По сюжету главный герой – девятилетний Андрей – живет на берегу Белого моря и никак не находит общий язык с матерью и окружающими. Однажды в шторм мальчик находит мертвую собаку и принимает ее за мифическое животное – Чупакабру. Андрей решает, что она обладает волшебной силой, которая спасет его, излечит мать от бед и поможет им воссоединиться. Это фильм о потерянном детстве, поиске любви, а также сложных взаимоотношениях детей и родителей.
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«Чупакабра» представит Россию на кинофестивале в Сан-Себастьяне фотографии
«Чупакабра» представит Россию на кинофестивале в Сан-Себастьяне фотографии
«Чупакабра» представит Россию на кинофестивале в Сан-Себастьяне фотографии
«Чупакабра» представит Россию на кинофестивале в Сан-Себастьяне фотографии
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