Леонардо ДиКаприо будет продюсировать фильмы и сериалы для Apple

На данный момент Apple уже инвестировала 200 млн долларов в новый фильм Мартина Скорсезе«Убийцы цветочной луны» (Killers of the Flower Moon), главные роли в котором исполнят ДиКаприо и Роберт Де Ниро. Компания участвует и в создании телевизионного проекта «Сияющие (The Shining Girls), также продюсируемого Appian Way. Образ главной героини в ленте воплотитЭлизабет Мосс.
В рамках контракта будут анонсированы и новые проекты. Ранее у Appian Way были крупные сделки с Warner Bros. и Paramount Pictures.
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