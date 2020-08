Леонардо ДиКаприо будет продюсировать фильмы и сериалы для Apple

фото: Jeff Kravitz / FilmMagic

Продюсерская компания Леонардо ДиКаприо Appian Way и корпорация Apple заключили первый совместный контракт о многолетнем производстве фильмов и телесериалов, сообщает The Hollywood Reporter На данный момент Apple уже инвестировала 200 млн долларов в новый фильм Мартина Скорсезе (Killers of the Flower Moon), главные роли в котором исполнят ДиКаприо и Роберт Де Ниро . Компания участвует и в создании телевизионного проекта(The Shining Girls), также продюсируемого Appian Way. Образ главной героини в ленте воплотит В рамках контракта будут анонсированы и новые проекты. Ранее у Appian Way были крупные сделки с Warner Bros. и Paramount Pictures.