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Леонардо ДиКаприо будет продюсировать фильмы и сериалы для Apple

4 августа
2020 год

Новости кино >>
4 августа 2020
Продюсерская компания Леонардо ДиКаприо Appian Way и корпорация Apple заключили первый совместный контракт о многолетнем производстве фильмов и телесериалов, сообщает The Hollywood Reporter.

Леонардо ДиКаприо будет продюсировать фильмы и сериалы для Apple
фото: Jeff Kravitz / FilmMagic

На данный момент Apple уже инвестировала 200 млн долларов в новый фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» (Killers of the Flower Moon), главные роли в котором исполнят ДиКаприо и Роберт Де Ниро. Компания участвует и в создании телевизионного проекта «Сияющие (The Shining Girls), также продюсируемого Appian Way. Образ главной героини в ленте воплотит Элизабет Мосс.

В рамках контракта будут анонсированы и новые проекты. Ранее у Appian Way были крупные сделки с Warner Bros. и Paramount Pictures.
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