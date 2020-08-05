«Мулан» выйдет 4 сентября на Disney+

Компания Disney определилась с судьбой игровой версии мультфильма «Мулан». Согласно изданию The Verge, семейная картина выйдет 4 сентября на онлайн-платформе Disney+.
За просмотр фильма пользователи сервиса заплатят $29,99 при подписке в $6,99.
фото: кадр из фильма «Мулан»
В России и других странах, где Disney+ пока не работает, премьера ленты состоится в кинотеатрах в тот же день, 4 сентября.
Пандемия коронавируса помешала «Мулан» выйти 27 марта, после чего релиз переносили трижды. Сначала фильм поставили на 24 июля, затем планировали выпустить 21 августа, а в конце июля он и вовсе лишился даты в США.
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