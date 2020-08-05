Яна Троянова вернулась к образу «Ольги» после двухлетнего перерыва

«Ольга» возвращается после двухлетнего перерыва на ТНТ 31 августа в 20.00 с четвёртым сезоном, сообщает пресс-служба телеканала.
Создатели сериала взяли паузу в два года, чтобы аккумулировать силы, заметно подрасти (касается молодых актёров) и дать бой суровой жизни и здравому смыслу, используя фирменный арсенал суперспособностей: умение вляпаться без каких-либо предпосылок к этому, сломать ногу на ровном месте, устроить пожар в бане или потоп в бассейне. Дирижирует оркестром косячных по-прежнему Ольга в исполнении Яны Трояновой.
В новых сериях комедии семейство Терентьевых начинает безудержно спасать окружающих. Чего бы им и спасаемым это не стоило. Сестра Ленка (Алина Алексеева) вызволяет молодого отца своего ребёнка Пушкина (Филипп Ершов) из армейской части и готовится к свадьбе, дочь Аня (Ксения Суркова) помогает странному Льву (Юрий Борисов) научиться заботиться не только об окружающих, но и о ней с их ребёнком, сын Тимофей (Мухаммед Абу-Ризик) спасает соседку Сашу (Анастасия Матвеева) от неблагополучного отца, бухарика Жоры (Павел Майков), параллельно сам впутываясь всё глубже в криминальные истории. Даже Юрген (Василий Кортуков) хочет помочь жене, которая уже умерла. А Ольга надломилась и отпустила ситуацию в семье, решив впервые заняться собой.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
«Вообще, это иллюзия, что у Ольги в руках вожжи. В том числе и для неё самой — иллюзия. Она думает, что сделает, как лучше. Как мы привыкли думать в России? Все действия, направленные в сторону близких, это благие намерения. Хочу, чтобы было лучше. А получается, к сожалению, наоборот. Ольга в этом смысле не исключение. Она ошибается, когда думает, что управляет ситуацией. А четвёртый сезон ей покажет большую задницу в ответ. Это и будет надрывом. Принятие мысли: "Я не всемогуща". Но именно признание слабости — путь к победе. Так что для меня этот сезон — победный», — рассказала Яна Троянова.
Удастся ли Ольге справиться с первым серьёзным кризисом в жизни и принять реальность такой, какая она есть? Что случится со взрослыми детьми, привыкшими к гиперопеке со стороны матери? Как проявятся в этой ситуации несостоявшиеся мужчины Ольги — шеф гробовщиков Гриша (Максим Костромыкин), добрый бизнесмен Володя (Гоша Куценко) и вредный следователь (Олег Тополянский)? И нужна ли она вообще кому-то, кроме себя? Ответы на эти вопросы можно будет узнать при просмотре нового сезона.
обсуждение >>