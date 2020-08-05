«Чик» посмотрели более 13 миллионов раз

«Чики» Эдуарда Оганесяна, получившие восторженные отзывы критиков и зрителей, собрали уже более 13 млн просмотров, тем самым став самым успешным релизом more.tv. Финальная серия, вышедшая в эфир 16 июля, по-прежнему остаётся лидером по просмотрам на сервисе, а сама драмеди — самым популярным сериалом лета по запросам и упоминаниям в интернете. «Чики» также обеспечили more.tv рост базы платящих подписчиков, которая выросла более чем в 2,5 раза за время трансляции сериала, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: кадр из сериала «Чики»
«"Чики" стали первым большим проектом в линейке more originals. Его запуску предшествовала огромная работа большой талантливейшей команды. И сейчас я могу с уверенностью сказать, что результаты превзошли наши ожидания и прогнозы, как по коммерческим показателям, так и по отклику и резонансу у аудитории. Хотелось бы, чтобы таких молодых и ярких проектов, разговаривающих со зрителем на новом и честном киноязыке, становилось всё больше, — комментирует генеральный директор more.tv Денис Горшков. — А мы надеемся удерживать и радовать наших пользователей новыми крутыми сериалами, среди которых в ближайшее время выйдут "Псих" от Фёдора Бондарчука, второй сезон молодёжного хита "Трудные подростки", новый сезон "Фарго" и сериал от Луки Гуаданьино "Мы те, кто мы есть"».
Специально к сериалу был выпущен саундтрек во главе с заглавной композицией «Чики »в исполнении Ивана Дорна, вошедшей в топ-100 российских синглов в AppleMusic. Там же был создан кураторский канал, где кроме саундтрека к сериалу были опубликованы эксклюзивные плейлисты с любимой музыкой Ирины Горбачёвой, Варвары Шмыковой, Ирины Носовой и Алёны Михайловой. Кроме того, исполнительницы главных ролей записали уникальные приветствия и для промо-кампании сериала на проекте Shazam, где также был доступен саундтрек «Чик». Интерес к шоу также подогрели выпущенные к его середине драматичные характер-постеры с цитатами ведущих критиков и дополнительный трейлер, настраивающий зрителей на напряжённую вторую половину сериала.
К финалу «Чик» была приурочена социальная кампания «Чики против насилия», которую НМГ и more.tv запустили совместно с Консорциумом женских неправительственных объединений. Кампания направлена на привлечение внимания общественности к проблеме домашнего насилия, а также к существующим способам её решения. В рамках кампании последние серии «Чик» сопровождаются дисклеймером с всероссийским телефоном доверия для людей, столкнувшихся с физическим и психологическим насилием. С начала проведения кампании на телефон доверия поступило более 800 референтных звонков.
По словам генерального продюсера more originals Вячеслава Муругова, «успех проекта "Чики" не стал для нас неожиданностью, мы понимали, что у нас на руках отличная история. Сегодня это самый просматриваемый и обсуждаемый сериал в Рунете, что лишь подтверждает то, что с проектом мы попали в десятку. "Чики" уже показывали лучший старт в истории сервиса, побив рекорды нового трафика и смотрения, а теперь покоряют новые вершины, и я уверен в том, что это не предел. Линейка оригинального контента more originals на more.tv уже показывает отличные результаты, и наша команда сделает всё для того, чтобы будущие премьеры не уступали "Чикам" по качеству и популярности у аудитории».
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