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Премьера «Стрельцова» с Александром Петровым запланирована на осень

5 августа
2020 год

Новости кино >>
5 августа 2020
«Стрельцов» Ильи Учителя выйдет в прокат 24 сентября, сообщает пресс-служба дистрибьютора спортивной драмы «Централ Партнершип».

Премьера «Стрельцова» с Александром Петровым запланирована на осень
фото: кадр из фильма «Стрельцов»

Восходящую звезду советского футбола и кумира миллионов Эдуарда Стрельцова в фильме играет Александр Петров. Вся страна ждёт от его персонажа победных голов на Чемпионате мира в Швеции. Эдик Стрельцов должен бросить вызов самому Пеле, но за два дня до отъезда в жизни футболиста происходит катастрофа. Его судьба сломана, дорога в футбол, кажется, отрезана навсегда. Чтобы вернуться и стать чемпионом, Стрельцову придётся совершить невозможное.

Компанию Петрову в картине составили Виктор Добронравов, Стася Милославская, Александр Яценко, Виталий Хаев, Ася Домская, Ефим Петрунин, Надежда Маркина, Василий Кортуков и другие актёры.
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