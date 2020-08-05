Премьера «Стрельцова» с Александром Петровым запланирована на осень

«Стрельцов» Ильи Учителя выйдет в прокат 24 сентября, сообщает пресс-служба дистрибьютора спортивной драмы «Централ Партнершип».
фото: кадр из фильма «Стрельцов»
Восходящую звезду советского футбола и кумира миллионов Эдуарда Стрельцова в фильме играет Александр Петров. Вся страна ждёт от его персонажа победных голов на Чемпионате мира в Швеции. Эдик Стрельцов должен бросить вызов самому Пеле, но за два дня до отъезда в жизни футболиста происходит катастрофа. Его судьба сломана, дорога в футбол, кажется, отрезана навсегда. Чтобы вернуться и стать чемпионом, Стрельцову придётся совершить невозможное.
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