Седьмая серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена первой женщине-кинооператору Марии Суховой

Оператор – одна из самых мужских профессий в кино, однако женщины работают в этой индустрии ещё с 1930-х годов. Но об их вкладе в эту специальность и подвигах во время войны почти нигде не указывают. Онлайн-проект о фронтовых операторах «Как снимали войну» решил первым создать об этом отдельный фильм и рассказать историю Марии Суховой. Именно она открыла двери сотням других женщин, которые решили связать свою жизнь с кино, доказав, что нет запретных профессий, если ты делаешь дело, за которое ты готов отдать свою жизнь.
Судьба Марии Суховой сама по себе очень кинематографична. Её взяли на студию уборщицей. Однако через несколько лет, пройдя долгий путь и изучив профессию с разных ракурсов, она, наконец, стала кинооператором. В 1936-м Сухова снимала первый женский автопробег в честь Сталинской конституции, а в 1941-м уже фиксировала на плёнку, как Москва готовилась к войне и колонна пехоты уходила с Красной площади сразу на фронт, через некоторое время и сама отправилась на передовую в партизанские отряды.
фото: из личного архива семьи и родственников Марии Суховой
Вместе со своей коллегой Оттилией Рейзман они не только снимали быт и жизнь партизан в условиях войны, но и непосредственно боевые действия, в которых порой сами участвовали. Они отсняли десятки часов и тысячи километров пленки, на которой запечатлена история того времени. Кадры, снятые Марией Ивановной, использовались в картине «Освобождение советской Белоруссии» и в 20-серийной киноэпопее «Великая Отечественная». Сухова была серьёзно ранена на фронте, но до самой последней минуты переживала за сохранность своих отснятых материалов, и, по некоторым данным, попросила партизан пристрелить её, чтобы не попасть в плен к фашистам.
Режиссёром фильма о Марии Суховой выступает Георгий Молодцов, являющийся отборщиком документальных программ Московского международного кинофестиваля и креативным директором «Лаборатории социальной рекламы» и проекта VRability, создающего фильмы в виртуальной реальности. По его словам, «в историографии обычно подчёркивается героическая смерть Марии Суховой, в то время как героизмом была её жизнь и путь, который она проделала в профессии первой из женщин. Из уважения к памяти Марии мы поставили перед собой задачу восстановить запутанные и противоречивые факты её профессиональной биографии, находя неожиданные и мало кем замеченные детали».
фото: из личного архива семьи и родственников Марии Суховой
Проект «Как снимали войну» состоит из 20 короткометражных фильмов. 12 из них представляют портреты ведущих фронтовых операторов, остальные – рассказы о работе кинохроники в годы войны. Задача проекта – вернуть авторство анонимным кадрам и рассказать о тех, кто с риском для жизни запечатлел самые драматические моменты Великой Отечественной войны. Это дань памяти операторам. По одним данным их было 257, по другим – 318. За четыре военных года они сняли 3,5 миллиона метров фронтовой хроники. Однако в фильмах и киножурналах 1941-45 годов их имена зачастую не указывались, но именно их глазами мы и сегодня видим прошедшую войну.
Проект расскажет и о том, какую кинотехнику и пленку использовали в те годы, переправляли отснятый материал на студию, как передвигались по фронтовым дорогам, что требовало от операторов начальство в Москве и начальство на фронте, как работала военная цензура и самоцензура, как отличить боевой репортаж от инсценировки боевых действий. Источником послужили монтажные листы, в которых подробно, кадр за кадром описывалось все, что было снято в течение съемочного дня. В этих документах, никогда прежде в кино не использовавшихся, много уникальных деталей, человеческих имен и судеб. Авторы «Как снимали войну» поставили себе задачу соединить пояснения и «ремарки» фронтовых операторов и хронику, которая хранится в Российском государственном архиве кино- и фотодокументов. Серии созданы при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура».
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