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Фильмы с Чулпан Хаматовой, Александром Палем и Аней Чиповской включены в конкурс «Кинотавра»

5 августа
2020 год

Новости кино >>
5 августа 2020
Организаторы 31-го Открытого Российского фестиваля «Кинотавр», который пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября, объявили конкурсную программу смотра.

На главный приз в этом году будут претендовать 13 фильмов, хотя программный директор смотра Ситора Алиева отметила, что сейчас организаторы ждут еще одну картину, которая из-за пандемии пока все еще находится в производстве. Если создателям удастся ее завершить, тогда она будет включена в конкурс. Пока же в списке четыре дебютные картины – это уже показанная на Берлинале драма Марии Игнатенко «Город уснул», заявленный в программе «Венецианские дни» фильм «Китобой» Филиппа Юрьева с Владимиром Оноховым и Кристиной Асмус, экранизация популярной пьесы «Человек из Подольска», снятая Семеном Серзиным с Вадиком Королевым (он же играет главную роль в фильме «Город уснул»), Викторией Исаковой и Владимиром Майзингером и режиссерский проект сценаристки «Большого» Анастасии Пальчиковой «Маша» с Максимом Сухановым и Аней Чиповской. Последняя представлена сразу в четырех конкурсных картинах. Помимо «Маши» это драма «Вмешательство» Ксении Зуевой, новая работа Ангелины Никоновой «Кто-нибудь видел мою девчонку?» и молодежная комедия Алексея Камынина «Хандра».

Фильмы с Чулпан Хаматовой, Александром Палем и Аней Чиповской включены в конкурс «Кинотавра»
фото: Кадр из фильма "Маша"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"

«В полнометражный конкурс в этом году было подано 78 заявок, так что можно сказать, что уровень производства сохранялся на уровне прежних лет. Многие продюсеры сумели воспользоваться отменой карантина. А вот что покажет нынешний год, очень трудно предсказать. Стабильно сохраняются тенденции последних пяти лет. Самая устойчивая из которых – феминизация кинематографа. Женщины-режиссеры в общем потоке подали 30% заявок. А в конкурсной программе сняли почти половину фильмов. При этом женщины-продюсеры участвовали в создании девяти фильмов основного конкурса», – отметила Ситора Алиева.

Так, в конкурсе будут представлены новые работы двух победительниц «Кинотавра» – «Доктор Лиза» Оксаны Карас с Чулпан Хаматовой в главной роли и «Трое» Анны Меликян с Константином Хабенским, Викторией Исаковой и Юлией Пересильд. Режиссер Михаил Сегал покажет свою картину «Глубже!» с Александром Палем в главной роли, Иван И.Твердовский – драму «Конференция», основанную на реальной истории женщины, оказавшейся заложницей во время теракта на Дубровке, Александр Молочников – частично автобиографичную ленту «Скажи ей», якутский режиссер Дмитрий Давыдов – фильм «Пугало».

Фильмы с Чулпан Хаматовой, Александром Палем и Аней Чиповской включены в конкурс «Кинотавра»
фото: Кадр из фильма "Конференция"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"

Председателем жюри основного конкурса станет режиссер Борис Хлебников. Определить лауреатов смотра ему помогут актеры Владимир Вдовиченков и Оксана Фандера, телеведущая Дарья Златопольская, оператор Федор Лясс, режиссер Нигина Сайфуллаева и продюсер Екатерина Филиппова.

В конкурс короткометражного кино вошел 31 фильм. Это, в частности, работы Резо Гигинеишвили, Надежды Михалковой, Дмитрия Ендальцева, Андрея Грязева, Байбулата Батуллина, кинокритика Дениса Виленкина. Оценят этот конкурс актеры Александр Робак и Ирина Горбачева, продюсер Сергей Корнихин, кинокритик Алексей Артамонов. Председателем жюри выступит режиссер Клим Шипенко.

Фильмы с Чулпан Хаматовой, Александром Палем и Аней Чиповской включены в конкурс «Кинотавра»
фото: Кадр из фильма Надежды Михалковой One mango, please/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"

Фильмом открытия фестиваля станет новая работа мэтра отечественной анимации Андрея Хржановского «Нос, или заговор "нетаких"», ранее отмеченная наградой фестиваля в Анси. На церемонии открытия сам Хржановский получит почетный приз «За выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства кино». Фильмом закрытия станет лента Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», вошедшая в конкурс Венецианского кинофестиваля. Также на фестивале состоится специальный показ фильма-спектакля Ивана Вырыпаева UFO с Евгением Цыгановым в главной роли.

Фильмы с Чулпан Хаматовой, Александром Палем и Аней Чиповской включены в конкурс «Кинотавра»
фото: Кадр из фильма-спектакля UFO/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"

Нынешний «Кинотавр» станет первым большим индустриальным событием после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Все показы пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора. Также на фестивале будет отменена вся светская часть. В связи с этим «Кинотавр» в этом году примет гораздо меньше людей, чем раньше. Так, по словам президента фестиваля, продюсера Александра Роднянского, если в прошлые годы через смотр проходило 4-4,5 тысячи человек с учетом проводимого параллельно кинорынка, то в этот раз организаторы пытаются ограничиться 800 гостями и участниками.

«Отмена Канна показала жизненную необходимость фестивалей для авторского серьезного кино. Отмена Теллурайда спутала карты в Америке: с этого фестиваля всегда начинались негласная оскаровская гонка и прокат. Отмена Локарно ударила по европейскому кино и молодым авторам всего мира. Это и есть ответ на вопрос, почему, несмотря на ситуацию, мы все же считаем необходимым провести "Кинотавр" в этом году. Наша миссия – дать право на жизнь завершенным сегодня картинам, не откладывать их показ на неопределенное время. Если мы говорим о фестивалях, важных для киноиндустрии, на которых создаются репутации и бренды, то они не пункт назначения, они – точка отправления», – подчеркивает Роднянский.

Более того, он предлагает называть 31-й «Кинотавр» не просто фестивалем, а деловым кинофорумом. Так, впервые по итогам конкурса короткого метра состоится брифинг «Что выбирают дебютанты?». Кроме того, в этом году пройдет питчинг сериальных проектов, на который еще принимаются заявки. После питчинга пройдет Public Talk с представителями главных российских онлайн-платформ: Яндекс.Студия, PREMIER, more.tv, ivi, Okko, START и МТС Медиа.
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Фильмы с Чулпан Хаматовой, Александром Палем и Аней Чиповской включены в конкурс «Кинотавра» фотографии
Фильмы с Чулпан Хаматовой, Александром Палем и Аней Чиповской включены в конкурс «Кинотавра» фотографии
Фильмы с Чулпан Хаматовой, Александром Палем и Аней Чиповской включены в конкурс «Кинотавра» фотографии
Фильмы с Чулпан Хаматовой, Александром Палем и Аней Чиповской включены в конкурс «Кинотавра» фотографии
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