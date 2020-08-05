Фильмы с Чулпан Хаматовой, Александром Палем и Аней Чиповской включены в конкурс «Кинотавра»

фото: Кадр из фильма "Маша"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
«В полнометражный конкурс в этом году было подано 78 заявок, так что можно сказать, что уровень производства сохранялся на уровне прежних лет. Многие продюсеры сумели воспользоваться отменой карантина. А вот что покажет нынешний год, очень трудно предсказать. Стабильно сохраняются тенденции последних пяти лет. Самая устойчивая из которых – феминизация кинематографа. Женщины-режиссеры в общем потоке подали 30% заявок. А в конкурсной программе сняли почти половину фильмов. При этом женщины-продюсеры участвовали в создании девяти фильмов основного конкурса», – отметила Ситора Алиева.
фото: Кадр из фильма-спектакля UFO/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Нынешний «Кинотавр» станет первым большим индустриальным событием после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Все показы пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора. Также на фестивале будет отменена вся светская часть. В связи с этим «Кинотавр» в этом году примет гораздо меньше людей, чем раньше. Так, по словам президента фестиваля, продюсера Александра Роднянского, если в прошлые годы через смотр проходило 4-4,5 тысячи человек с учетом проводимого параллельно кинорынка, то в этот раз организаторы пытаются ограничиться 800 гостями и участниками.
«Отмена Канна показала жизненную необходимость фестивалей для авторского серьезного кино. Отмена Теллурайда спутала карты в Америке: с этого фестиваля всегда начинались негласная оскаровская гонка и прокат. Отмена Локарно ударила по европейскому кино и молодым авторам всего мира. Это и есть ответ на вопрос, почему, несмотря на ситуацию, мы все же считаем необходимым провести "Кинотавр" в этом году. Наша миссия – дать право на жизнь завершенным сегодня картинам, не откладывать их показ на неопределенное время. Если мы говорим о фестивалях, важных для киноиндустрии, на которых создаются репутации и бренды, то они не пункт назначения, они – точка отправления», – подчеркивает Роднянский.
Более того, он предлагает называть 31-й «Кинотавр» не просто фестивалем, а деловым кинофорумом. Так, впервые по итогам конкурса короткого метра состоится брифинг «Что выбирают дебютанты?». Кроме того, в этом году пройдет питчинг сериальных проектов, на который еще принимаются заявки. После питчинга пройдет Public Talk с представителями главных российских онлайн-платформ: Яндекс.Студия, PREMIER, more.tv, ivi, Okko, START и МТС Медиа.
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