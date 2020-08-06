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В России появилась бесплатная афиша кинокурсов

6 августа
2020 год

Новости кино >>
6 августа 2020
«Лига кино» создаёт единую афишу всех курсов, посвящённых обучению, связанному с созданием кино и сериалов. Теперь дать нужную информацию о своих мероприятиях и учебных программах для посетителей сайта «Лиги кино» могут другие киношколы, педагоги или творческие студии. Такие анонсы можно разместить бесплатно на странице проекта Ed.ligakino.ru, уточняет пресс-служба специализированной платформы для авторов фильмов и сериалов.

Информация о российском кинообразовании, собранная в одной афише, станет более структурированной и понятной всем, кто хочет получить знания и профессию в медиа-индустрии. На сайте будут размещены предложения интенсивов, курсов и программ повышения квалификации для развития в кинопрофесиии.

В России появилась бесплатная афиша кинокурсов
фото: пресс-служба «Лиги кино»

Информацию можно разместить бесплатно по утверждённому шаблону, как и в базе сценариев. Достаточно нажать кнопку «добавить курс» и заполнить форму по выбранной специальности. После проверки модератором курс появится на странице Ed.ligakino.ru.

Единая афиша запускается при поддержке Ассоциация продюсеров кино и телевидения, которая уже более двух лет является партнёром «Лиги кино». АПКиТ выступила партнёром в таких мероприятиях, как учебно-производственная сценарная мастерская «Семейное полнометражное кино» (организованная также при поддержке «Творческой лаборатории Disney»), «Марафон сценаристов КиноПоиск HD», питчинг «15 пилотов Лиги кино» и другие.
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