Семён Трескунов, Стася Милославская и Риналь Мухаметов отправились на черноморское побережье

Зрителям расскажут про студента Артёма Дудина (Трескунов), отправившегося в черноморский городок вслед за любимой Ксюшей (Милославская). Чтобы завоевать её сердце, безнадёжно влюблённый собирается устранить всех соперников — курсанта военно-морского училища Никиту (Мухаметов) и полицейского Игоря (Метёлкин), сына влиятельного Петра Ивановича (Мадянов).
По словам Антона Федотова, «съёмки проекта полностью пройдут в Краснодарском крае. При этом для нас российский юг – не просто место действия, но и один из главных героев фильма: мы исследуем его уклад, характер и обаяние с помощью широкого событийного ряда и большого числа пейзажных сцен».
«"Рашн Юг" — проект как нельзя более актуальный. И дело не только в событиях последних месяцев и набирающем обороты внутреннем туризме. Краснодарский край, Кабардинка, Новороссийск — эта часть нашей страны, эта фактура и яркие локации не так часто появляются на большом экране и заслуживают отдельного полного метра. Именно таким фильмом и станет картина Антона Федотова, за производство которой мы берёмся с компанией "Водород" и телеканалом СТС», — говорит основатель компании «Арт Пикчерс Студия» Фёдор Бондарчук.
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