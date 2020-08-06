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Семён Трескунов, Стася Милославская и Риналь Мухаметов отправились на черноморское побережье

6 августа
2020 год

Новости кино >>
6 августа 2020
Режиссёр Антон Федотов приступил к съёмкам фильма «Рашн Юг» производства кинокомпаний «Водород», «Арт Пикчерс Студия» и телеканала СТС. Главные роли в романтической комедии с южным колоритом исполнят Семён Трескунов, Стася Милославская, Риналь Мухаметов, Александр Робак, Роман Мадянов, Сергей Лавыгин, Даниил Вахрушев и Глеб Пускепалис, а компанию им составят Эльдар Калимулин, Теймураз Тания, Екатерина Агеева, Екатерина Кабак, Дарья Фекленко, Александр Метёлкин и другие актёры. Согласно пресс-службе Sony Pictures, компания выпустит картину в прокат 14 февраля 2021 года.

Семён Трескунов, Стася Милославская и Риналь Мухаметов отправились на черноморское побережье
фото: пресс-служба компании Sony Pictures

Зрителям расскажут про студента Артёма Дудина (Трескунов), отправившегося в черноморский городок вслед за любимой Ксюшей (Милославская). Чтобы завоевать её сердце, безнадёжно влюблённый собирается устранить всех соперников — курсанта военно-морского училища Никиту (Мухаметов) и полицейского Игоря (Метёлкин), сына влиятельного Петра Ивановича (Мадянов).

По словам Антона Федотова, «съёмки проекта полностью пройдут в Краснодарском крае. При этом для нас российский юг – не просто место действия, но и один из главных героев фильма: мы исследуем его уклад, характер и обаяние с помощью широкого событийного ряда и большого числа пейзажных сцен».

Семён Трескунов, Стася Милославская и Риналь Мухаметов отправились на черноморское побережье
фото: пресс-служба компании Sony Pictures

Съёмочными локациями послужат Геленджик, Кабардинка, Новороссийск, Архипо-Осиповка и территория косы Чушка. За визуальную составляющую отвечают оператор Сергей Дышук и художник-постановщик Мария Турская. Продюсерская команда состоит из Михаила Врубеля, Александра Андрющенко, Фёдора Бондарчука, Вячеслава Муругова и Максима Рыбакова.

«"Рашн Юг" — проект как нельзя более актуальный. И дело не только в событиях последних месяцев и набирающем обороты внутреннем туризме. Краснодарский край, Кабардинка, Новороссийск — эта часть нашей страны, эта фактура и яркие локации не так часто появляются на большом экране и заслуживают отдельного полного метра. Именно таким фильмом и станет картина Антона Федотова, за производство которой мы берёмся с компанией "Водород" и телеканалом СТС», — говорит основатель компании «Арт Пикчерс Студия» Фёдор Бондарчук.
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Рашн Юг

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Семён Трескунов, Стася Милославская и Риналь Мухаметов отправились на черноморское побережье фотографии
Семён Трескунов, Стася Милославская и Риналь Мухаметов отправились на черноморское побережье фотографии
Семён Трескунов, Стася Милославская и Риналь Мухаметов отправились на черноморское побережье фотографии
Семён Трескунов, Стася Милославская и Риналь Мухаметов отправились на черноморское побережье фотографии
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