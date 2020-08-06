Постановку «Капитана Марвел 2» доверят режиссёру обновлённого «Кэндимена»

Найден режиссёр для сиквела кинокомикса «Капитан Марвел
». Фильм поставит создательница ремейка «Кэндимена
» Ниа ДаКоста
, а претендовали на режиссёрское кресло Оливия Уайлд
и Джейми Баббит
, уверяет Variety
.
За сценарий отвечает Меган Макдоннелл
, сотрудничавшая с Marvel при создании сериала «ВандаВижен
». Бри Ларсон
вернётся к роли лётчицы Кэрол Дэнверс, у которой появились невиданные суперспособности. О сюжете продолжения пока ничего неизвестно.
Для киновселенной Marvel это будет четвёртый фильм от женщины-режиссёра. Премьеру следует ожидать 8 июля 2022 года.
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