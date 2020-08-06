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Постановку «Капитана Марвел 2» доверят режиссёру обновлённого «Кэндимена»

6 августа
2020 год

Новости кино >>
6 августа 2020
Найден режиссёр для сиквела кинокомикса «Капитан Марвел». Фильм поставит создательница ремейка «Кэндимена» Ниа ДаКоста, а претендовали на режиссёрское кресло Оливия Уайлд и Джейми Баббит, уверяет Variety.

Постановку «Капитана Марвел 2» доверят режиссёру обновлённого «Кэндимена»
фото: ew.com

За сценарий отвечает Меган Макдоннелл, сотрудничавшая с Marvel при создании сериала «ВандаВижен». Бри Ларсон вернётся к роли лётчицы Кэрол Дэнверс, у которой появились невиданные суперспособности. О сюжете продолжения пока ничего неизвестно.

Для киновселенной Marvel это будет четвёртый фильм от женщины-режиссёра. Премьеру следует ожидать 8 июля 2022 года.
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