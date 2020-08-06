Стартовал конкурс сценариев короткого метра «Быстрый старт»

Видеосервис Start и продюсерский центр Potential запустили конкурс сценариев короткого метра «Быстрый старт». Победители получат продюсерскую и финансовую поддержку, их фильмы выйдут на видеосервисе в линейке оригинальных проектов Start. Грант на реализацию каждого фильма составит миллион рублей, всего победителей может быть от одного до пяти, уточняет пресс-служба сервиса.
Приём заявок продлится до 7 сентября. К участию в конкурсе принимаются сценарии короткометражных лент любых жанров, предпочтение будет отдано актуальным историям, а в фильмографии авторов должны быть законченные игровые картины. Также к проекту обязательно должен быть прикреплён режиссёр или продюсер. Конкурсная заявка должна включать логлайн, синопсис, сценарий, мотивационное письмо и презентацию. Подробную информацию можно найти на сайте shortstart.ru.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
Шорт-лист объявят 5 октября. В жюри войдут шоураннер и продюсер видеосервиса Start Ирина Сосновая, режиссёр Клим Шипенко, актриса Дарья Мороз, директор контентного направления Start Михаил Клочков, креативный продюсер Start Евгений Айвазян, креативный продюсер Potential Ирина Обидова и продюсер Potential Александра Алёхина, которая надеется на то, что «удастся найти действительно интересные и захватывающие истории, которые мы сможем совместно реализовать».
По словам Михаила Клочкова, «в нашем быстром мире короткие форматы с ёмкими, яркими высказываниями имеют равные права на внимание зрителей. И мы видим подтверждение этому на видеосервисе Start, где короткометражное кино зрители уже встречают с большим интересом... Start рад предоставить площадку для реализации сильных историй: авторы могут смело писать, зная, что хороший сценарий имеет реальные шансы на производство и выпуск на крупном видеосервисе».
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