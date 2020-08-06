Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Стартовал конкурс сценариев короткого метра «Быстрый старт»

6 августа
2020 год

Новости кино >>
6 августа 2020
Видеосервис Start и продюсерский центр Potential запустили конкурс сценариев короткого метра «Быстрый старт». Победители получат продюсерскую и финансовую поддержку, их фильмы выйдут на видеосервисе в линейке оригинальных проектов Start. Грант на реализацию каждого фильма составит миллион рублей, всего победителей может быть от одного до пяти, уточняет пресс-служба сервиса.

Приём заявок продлится до 7 сентября. К участию в конкурсе принимаются сценарии короткометражных лент любых жанров, предпочтение будет отдано актуальным историям, а в фильмографии авторов должны быть законченные игровые картины. Также к проекту обязательно должен быть прикреплён режиссёр или продюсер. Конкурсная заявка должна включать логлайн, синопсис, сценарий, мотивационное письмо и презентацию. Подробную информацию можно найти на сайте shortstart.ru.

Стартовал конкурс сценариев короткого метра «Быстрый старт»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Шорт-лист объявят 5 октября. В жюри войдут шоураннер и продюсер видеосервиса Start Ирина Сосновая, режиссёр Клим Шипенко, актриса Дарья Мороз, директор контентного направления Start Михаил Клочков, креативный продюсер Start Евгений Айвазян, креативный продюсер Potential Ирина Обидова и продюсер Potential Александра Алёхина, которая надеется на то, что «удастся найти действительно интересные и захватывающие истории, которые мы сможем совместно реализовать».

По словам Михаила Клочкова, «в нашем быстром мире короткие форматы с ёмкими, яркими высказываниями имеют равные права на внимание зрителей. И мы видим подтверждение этому на видеосервисе Start, где короткометражное кино зрители уже встречают с большим интересом... Start рад предоставить площадку для реализации сильных историй: авторы могут смело писать, зная, что хороший сценарий имеет реальные шансы на производство и выпуск на крупном видеосервисе».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Кино.Платформа Potential запустила сценарный конкурс «Город вопреки»
Поиск по меткам
короткий метр
персоны
Дарья МорозИрина СосноваяКлим Шипенко

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Дмитрий Таланкин
2 августа ушёл из жизни режиссёр, сценарист Дмитрий Таланкин.

День рождения >>

Дмитрий Богданов
Софья Каштанова
Ксения Князева
Марина Могилевская
Ирина Рахманова
Велимир Русаков
Алексей Смолка
Любовь Стриженова
Янина Студилина
Люсиль Болл
Мелисса Джордж
Юлиане Кёхлер
Роберт Митчум
Яцек Понедзялек
Анна Руссель
Вера Фармига
все родившиеся 6 августа >>

Афиша кино >>

Только Бог простит
драма, криминальный фильм, триллер
Дания, Франция, 2013
Агент Лев
боевик, комедия, шпионский фильм
Франция, Бельгия, 2020
Любовь между строк
драма, мелодрама, экранизация
Германия, 2019
Незваный гость
мистика, триллер
Южная Корея, 2020
Неистовый
психологический триллер
США, 2020
В ожидании варваров
драма, триллер, экранизация
Италия, США, 2019
Зеркала: Инкарнация
фильм ужасов
США, 2020
Ключ времени
Россия, 2020
Спасти панду
комедия, криминальный фильм, фильм о животных
Южная Корея, 2020
Дружить по-русски!
комедия
Франция, 2019
Запретная зона
триллер
Беларусь, 2020
Секрет
драма, экранизация
США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

«Хандра»
Ролики фильмов
«Хандра»
Трое не самых удачливых московских парней проживают самый сложный, странный и смешной день своей жизни.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен