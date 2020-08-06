Про Олимпиаду-80 сняли документальный фильм

На Life.ru и во всех социальных сетях сайта состоялась премьера документального фильма «Олимпиада-80. Борьба за игры», рассказывающего о сложных годах подготовки к Олимпийским играм.
Согласно пресс-службе информационного портала, более 40 лет назад СССР получил уникальную возможность провести Олимпийские игры в Москве — впервые в Восточной Европе. Для нашей страны это был настоящий праздник. Грандиозное открытие и закрытие Олимпиады поражает до сих пор, но мало кто знает, какая сложная работа по подготовке была проведена. Она началась задолго до церемонии открытия — осенью 1974-го. Фильм рассказывает о трудных и интересных шести годах подготовки: с какими сложностями сталкивались организаторы, кто разработал олимпийский факел, из чего был сделан главный символ — мишка — и как Олимпиада повлияла на развитие инфраструктуры Москвы и образ жизни людей.
Life удалось отснять рассекреченные материалы, где Леонид Ильич Брежнев предлагает рассмотреть вопрос об отмене Олимпиады. «Как-то сложилось таким образом, что нами принято решение провести спортолимпиаду в СССР. Стоит это мероприятие колоссальных денег. Возможно, этот вопрос нам следует пересмотреть и отказаться от проведения олимпиады…», — говорится в одном из документов за подписью генерального секретаря ЦК КПСС.
Фильм построен на воспоминаниях тех, кто готовил грандиозный спортивный праздник. В частности, первый заместитель председателя оргкомитета Олимпиады-80 Виталий Смирнов поведал, с какими сложностями они сталкивались в период подготовки к Олимпиаде и какой спор ему удалось выиграть у президента Международной федерации гребли Томаса Келлера. Бывший командир группы «Альфа» Михаил Головатов вспомнил, как создавали спецподразделение для безопасности Олимпиады, какие атаки удалось предотвратить. Член постановочной группы церемонии открытия и закрытия Олимпиады-80 Аскольд Конович поделился информацией, как возникла идея запустить мишку в небо и с какими сложностями они столкнулись. А главный режиссёр церемонии открытия и закрытия Олимпиады-80 Калерия Кислова отметила, в каких условиях работали тогда телевизионщики, чтобы провести многочасовые трансляции.
Также Life выпустил digital-спецпроект под одноимённым названием «Олимпиада-80. Борьба за игры», в котором редакция собрала множество невероятных и просто забавных историй, наглядно показывающих, как в СССР относились к Олимпиаде.
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