Дэвид Духовны отмечает юбилей

Дэвид Уильям Духовны родился 7 августа 1960 года в Нью-Йорке. Его отец, публицист и автор нескольких книг, был выходцем из семьи еврейских эмигрантов из Польши. Мать, шотландка по происхождению, работала учительницей. Дэвид получил образование в Принстонском, а затем в Йельском университетах, где стал магистром английской литературы и готовился защитить диссертацию для получения степени доктора философии. Однако еще в Йеле Духовны увлекся театром и стал появляться на сцене во внебродвейских постановках. В конце концов он оставил академическую карьеру ради актерской.
Артист посвящает время и музыке. В 2015 году он выпустил свой первый альбом Hell or Highwater, а через год начал работу над новой пластинкой. Кроме того, Духовны проявил себя и на литературном поприще, выпустив книгу «Священная корова», которая попала в список бестселлеров The New York Times, и роман «Крутой Баки Дент».
С 1997-го Дэвид Духовны был женат на актрисе Теа Леони, однако в 2014-м супруги развелись. От этого брака у актера есть двое детей — дочь Маделейн и сын Кид.
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