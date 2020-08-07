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Дэвид Духовны отмечает юбилей

7 августа
2020 год

Новости кино >>
7 августа 2020
Сегодня, 7 августа, американский актер Дэвид Духовны отмечает юбилей. Неповторимому агенту ФБР Фоксу Малдеру из «Секретных материалов» исполняется 60 лет.

Дэвид Духовны отмечает юбилей
фото: funart.pro

Дэвид Уильям Духовны родился 7 августа 1960 года в Нью-Йорке. Его отец, публицист и автор нескольких книг, был выходцем из семьи еврейских эмигрантов из Польши. Мать, шотландка по происхождению, работала учительницей. Дэвид получил образование в Принстонском, а затем в Йельском университетах, где стал магистром английской литературы и готовился защитить диссертацию для получения степени доктора философии. Однако еще в Йеле Духовны увлекся театром и стал появляться на сцене во внебродвейских постановках. В конце концов он оставил академическую карьеру ради актерской.

Кинодебют Дэвида Духовны состоялся в 1988-м: он получил небольшую роль в фильме «Деловая женщина». В 1990-е актер снялся в «Твин Пиксе», «Бетховене», «Чаплине», «Восторге», а также лентах «У Джулии двое любовников», «Калифорния», «Изображая Бога». Несмотря на то, что участие в сериале «Дневники красной туфельки» создали для Дэвида Духовны репутацию одного из секс-символов, по-настоящему прославился он благодаря «Секретным материалам». Последний сезон популярного телешоу вышел на экраны в 2018-м, и актер снова сыграл в нем в паре с Джиллиан Андерсон.

Духовны также исполнил главные роли в фильмах «Эволюция», «В шоу только девушки», «Доверься мужчине», «Телевизор», «Блудливая Калифорния», «Семейка Джонсов». В числе последних проектов с его участием — «Козы», «Водолей» и третий сезон «Твин Пикса».

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Дэвид Духовны отмечает юбилей
фото: wallhere.com

Артист посвящает время и музыке. В 2015 году он выпустил свой первый альбом Hell or Highwater, а через год начал работу над новой пластинкой. Кроме того, Духовны проявил себя и на литературном поприще, выпустив книгу «Священная корова», которая попала в список бестселлеров The New York Times, и роман «Крутой Баки Дент».

С 1997-го Дэвид Духовны был женат на актрисе Теа Леони, однако в 2014-м супруги развелись. От этого брака у актера есть двое детей — дочь Маделейн и сын Кид.
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