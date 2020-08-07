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В разработку запущен мультсериал «Супер МЯУ» по книге Олега Роя

7 августа
2020 год

Новости кино >>
7 августа 2020
В разработку запущен анимационный сериал «Супер МЯУ» по одноименной книге писателя и продюсера Олега Роя. Девелоперская компания «Ориентир» инвестировала в проект более 300 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Рики», в состав которой входит студия «Петербург», являющаяся производителем ленты.

В разработку запущен мультсериал «Супер МЯУ» по книге Олега Роя
фото: Пресс-служба ГК «Рики»

«Супер МЯУ» – это проект для детей от 5 до 7 лет в жанре фэнтези и технике 3D. В центре сюжета окажутся котята, которые учатся в школе для супергероев и обладают особенными суперсилами. Наставники воспитывают из них команду, которая будет спасать и помогать, бороться с несправедливостью и делать мир лучше. А мешает им в этом директор академии суперзлодеев фенек Арнольд.

«На сегодняшний день мною написано более 250 историй «Супер МЯУ». Поэтому у нас достаточно материалов, чтобы снимать сезон за сезоном, основываясь на потребностях аудитории. Кроме этого, у нас есть планы снять полнометражный фильм, а также выпустить приложения для мобильных, VR и игру «Супер МЯУ». На данный момент ведутся переговоры с крупнейшими игровыми компаниями. Мы видим, что проект интересен рынку», – говорит автор и продюсер проекта Олег Рой.

В разработку запущен мультсериал «Супер МЯУ» по книге Олега Роя
фото: Пресс-служба ГК «Рики»

Первый сезон «Супер МЯУ» будет состоять из 52 серий, а хронометраж каждой из них составит 7 минут. Студия «Петербург», известная по таким проектам, как «Смешарики», «Тима и Тома», «ПинКод», будет производить его в течение 2,5 лет. «Рой Интертейнмент» планирует транслировать мультсериал на телеканале «Карусель», в онлайн-кинотеатрах ivi и Okko, на платформах YouTube, Netflix и Amazone Prime.
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