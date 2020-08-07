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В программу «Короче-2020» вошли фильмы с Александрой Бортич, Игорем Верником и Лукерьей Ильяшенко

7 августа
2020 год

Новости кино >>
7 августа 2020
Российский фестиваль короткометражного кино «Короче» объявил программу. В этом году восьмой киносмотр пройдет в онлайн-формате на КиноПоиск HD с 17 по 23 августа, сообщают организаторы.

В программу «Короче-2020» вошли фильмы с Александрой Бортич, Игорем Верником и Лукерьей Ильяшенко
фото: К/ф «Спасибо, коучер!»

На участие было подано более 1200 заявок со всей России и из 40 стран мира. В основную конкурсную программу отобрали 32 короткометражные картины, почти все – премьеры. В их числе «Спасибо, коучер!» Никиты Тарасова с Ольгой Вениковой, «Саша ищет таланты» Павла Сидорова, где главные роли исполнили Александра Бортич и Сергей Лавыгин, «Блэкаут» Кирилла Кемница с Лукерьей Ильяшенко, «Легкий способ бросить курить» Анны Колчиной и Алексея Кузмина-Тарасова с Игорем Верником и Ниной Усатовой, «Годовщина» Эдины Умаровой с Дмитрием Куличковым, «Младший брат» Ильи Силаева, «Восстание!» Бена Хэнсфорда, «Хочу домой» Татьяны Лялиной, «Минуточку» Ксении Литвиновой с Сергеем Епишевым и другие. Профессиональному жюри предстоит выбрать победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и обладателя специального приза.

Организаторы «Короче» также подготовили обширную внеконкурсную программу. Фестиваль не смог остаться в стороне от происходящих в мире событий и в этом году сделал тематическую секцию «Короче.Изоляция». С 21 по 23 августа пройдут live-мероприятия в социальных сетях, мастер-классы от представителей киноиндустрии, прямые эфиры с участниками смотра и совместные онлайн-просмотры с членами жюри. Анонсы всех событий появятся в ближайшее время.

В программу «Короче-2020» вошли фильмы с Александрой Бортич, Игорем Верником и Лукерьей Ильяшенко
фото: К/ф «Легкий способ бросить курить»

Несмотря на то, что фестиваль в этом году проходит онлайн, на родине смотра – в Калининграде – состоится несколько оффлайн-показов на стадионе «Калининград», где будет организован летний кинотеатр. В день открытия, 21 августа, с экрана прозвучат приветственные слова президента фестиваля Сергея Сельянова, а после будут показаны самые популярные фильмы «Короче» – специальная программа «Короче.Звезды», в которую войдут короткометражка «Чипендейл» с Виктором Сухоруковым в главной роли, «Время жить, время умирать» с Гошей Куценко, «Прощай, любимый» с Ксенией Раппопорт и Александром Цыпкиным и другие. Вручение наград и закрытие также пройдет на стадионе, смотреть его смогут не только калининградцы, но и все желающие в прямом эфире в соцсетях.
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Александра БортичОльга ВениковаИгорь ВерникСергей ЕпишевЛукерья ИльяшенкоКирилл КемницДмитрий КуличковГоша КуценкоСергей ЛавыгинКсения Литвинова (II)Татьяна ЛялинаКсения РаппопортСергей СельяновИлья СилаевВиктор СухоруковНикита ТарасовНина УсатоваАлександр Цыпкин
фильмы
Время жить, время умиратьПрощай, любимый!Чиппендейл

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В программу «Короче-2020» вошли фильмы с Александрой Бортич, Игорем Верником и Лукерьей Ильяшенко фотографии
В программу «Короче-2020» вошли фильмы с Александрой Бортич, Игорем Верником и Лукерьей Ильяшенко фотографии
В программу «Короче-2020» вошли фильмы с Александрой Бортич, Игорем Верником и Лукерьей Ильяшенко фотографии
В программу «Короче-2020» вошли фильмы с Александрой Бортич, Игорем Верником и Лукерьей Ильяшенко фотографии
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