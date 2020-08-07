В программу «Короче-2020» вошли фильмы с Александрой Бортич, Игорем Верником и Лукерьей Ильяшенко

Организаторы «Короче» также подготовили обширную внеконкурсную программу. Фестиваль не смог остаться в стороне от происходящих в мире событий и в этом году сделал тематическую секцию «Короче.Изоляция». С 21 по 23 августа пройдут live-мероприятия в социальных сетях, мастер-классы от представителей киноиндустрии, прямые эфиры с участниками смотра и совместные онлайн-просмотры с членами жюри. Анонсы всех событий появятся в ближайшее время.
фото: К/ф «Легкий способ бросить курить»
Несмотря на то, что фестиваль в этом году проходит онлайн, на родине смотра – в Калининграде – состоится несколько оффлайн-показов на стадионе «Калининград», где будет организован летний кинотеатр. В день открытия, 21 августа, с экрана прозвучат приветственные слова президента фестиваля Сергея Сельянова, а после будут показаны самые популярные фильмы «Короче» – специальная программа «Короче.Звезды», в которую войдут короткометражка «Чипендейл» с Виктором Сухоруковым в главной роли, «Время жить, время умирать» с Гошей Куценко, «Прощай, любимый» с Ксенией Раппопорт и Александром Цыпкиным и другие. Вручение наград и закрытие также пройдет на стадионе, смотреть его смогут не только калининградцы, но и все желающие в прямом эфире в соцсетях.
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