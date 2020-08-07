Фаине Раневской посвятят сериал

О судьбе великой советской актрисы Фаины Раневской
снимут сериал. Режиссером ленты, приуроченной к 125-летию со дня ее рождения в 2021 году, станет Дмитрий Петрунь
. Об этом стало известно на питчинге в Минкультуры, сообщает ТАСС
.
Сериал расскажет драматическую историю Фаины Фельдман (настоящее имя актрисы), которая мечтала играть в театре и быть счастливой женщиной, но этому не суждено было сбыться. За восемь эпизодов зрители узнают о жизни легендарной артистки.
Идея появилась еще восемь лет назад, но за годы претерпела изменения. Генпродюсер компанияи Star Media Владислав Ряшин
отметил, что сценарий писался в течение шести лет, потому что создатели чувствовали большую ответственность не только перед Фаиной Раневской, но и перед армией почитателей ее таланта.
обсуждение >>