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Фаине Раневской посвятят сериал

7 августа
2020 год

Новости кино >>
7 августа 2020
О судьбе великой советской актрисы Фаины Раневской снимут сериал. Режиссером ленты, приуроченной к 125-летию со дня ее рождения в 2021 году, станет Дмитрий Петрунь. Об этом стало известно на питчинге в Минкультуры, сообщает ТАСС.

Фаине Раневской посвятят сериал

Сериал расскажет драматическую историю Фаины Фельдман (настоящее имя актрисы), которая мечтала играть в театре и быть счастливой женщиной, но этому не суждено было сбыться. За восемь эпизодов зрители узнают о жизни легендарной артистки.

Идея появилась еще восемь лет назад, но за годы претерпела изменения. Генпродюсер компанияи Star Media Владислав Ряшин отметил, что сценарий писался в течение шести лет, потому что создатели чувствовали большую ответственность не только перед Фаиной Раневской, но и перед армией почитателей ее таланта.
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