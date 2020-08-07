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Дженнифер Грей сыграет в новых «Грязных танцах»

7 августа
2020 год

Новости кино >>
7 августа 2020
Новые «Грязные танцы» с Дженнифер Грей, исполнившей главную роль в оригинальном фильме 1987 года, официально запущены в разработку. Это подтвердил Джон Фелтхаймер, директор студии Lionsgate, которой принадлежат права на ленту, сообщает Deadline.

Дженнифер Грей сыграет в новых «Грязных танцах»
фото: Lionsgate

«Это будет романтический и ностальгический фильм, которого так ждали все поклонники», — отметил Фелтхаймер. Пока неизвестно, станут ли новые «Грязные танцы» ремейком или удивят фанатов продолжением культовой драмы. Режиссерское кресло может занять Джонатан Левин, ранее поставивший «Тепло наших тел». Над сценарием работают Микки Доутри и Тобиас Иаконис («В метре друг от друга»).

Оригинальный фильм собрал в мировом прокате 218 млн долларов. По сюжету семнадцатилетняя Фрэнсис по прозвищу Бэби знакомится с Джонни (Патрик Суэйзи), красивым профессиональным танцором. Из ученицы она превращается в его партнершу — и в танцах и в любви.
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