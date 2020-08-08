Международный фестиваль короткого метра Moscow Shorts возобновил работу после карантина

Международный фестиваль короткого метра Moscow Shorts возобновил ежемесячные смотры после карантина. В кинотеатре «Космос» состоялось три показа фильмов-победителей прошлого года, сообщают организаторы.
фото: Олег Сидоренко и Игорь Русинов
В этом месяце были представлены 20 работ из 11 стран на языке оригинала с русскими субтитрами. В их числе – «Музыкальная шкатулка» Джо Чанга, «Фееподобный» Фабьена Ары, «Акам» Хусейна Мирзамохаммади, Tomatic Кристофа Сабера, «Прасковья» Александра Соловьёва и другие. Гостями фестиваля стали режиссеры Иван Соснин, Дэн Грин, Владислав Баханович, Аллана Чумаченко и продюсер Яна Шмайлова.
Перед первым показом директор и создатель смотра Рина Гришина анонсировала закрытие фестивального года Moscow Shorts, а также рассказала о награде за лучший российский фильм от нового партнера – киностудии «СинеЛаб». Победитель в номинации Best Russian Short Film получит уникальную возможность работать над изображением и звуком своей новой картины в студийном комплексе.
фото: Олег Сидоренко и Игорь Русинов
Международный фестиваль «Moscow Shorts ISFF» – это первый российский смотр с ежемесячными показами. Он основан в марте 2018-го румынским режиссером и сценаристом Алексом Настою и российской актрисой Риной Гришиной. Каждый месяц на рассмотрение экспертной комиссии поступает до 120 заявок от авторов короткометражных фильмов со всего мира. Вход на показы бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.
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