Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Международный фестиваль короткого метра Moscow Shorts возобновил работу после карантина

8 августа
2020 год

Новости кино >>
8 августа 2020
Международный фестиваль короткого метра Moscow Shorts возобновил ежемесячные смотры после карантина. В кинотеатре «Космос» состоялось три показа фильмов-победителей прошлого года, сообщают организаторы.

Международный фестиваль короткого метра Moscow Shorts возобновил работу после карантина
фото: Олег Сидоренко и Игорь Русинов

В этом месяце были представлены 20 работ из 11 стран на языке оригинала с русскими субтитрами. В их числе – «Музыкальная шкатулка» Джо Чанга, «Фееподобный» Фабьена Ары, «Акам» Хусейна Мирзамохаммади, Tomatic Кристофа Сабера, «Прасковья» Александра Соловьёва и другие. Гостями фестиваля стали режиссеры Иван Соснин, Дэн Грин, Владислав Баханович, Аллана Чумаченко и продюсер Яна Шмайлова.

Перед первым показом директор и создатель смотра Рина Гришина анонсировала закрытие фестивального года Moscow Shorts, а также рассказала о награде за лучший российский фильм от нового партнера – киностудии «СинеЛаб». Победитель в номинации Best Russian Short Film получит уникальную возможность работать над изображением и звуком своей новой картины в студийном комплексе.

Международный фестиваль короткого метра Moscow Shorts возобновил работу после карантина
фото: Олег Сидоренко и Игорь Русинов

Международный фестиваль «Moscow Shorts ISFF» – это первый российский смотр с ежемесячными показами. Он основан в марте 2018-го румынским режиссером и сценаристом Алексом Настою и российской актрисой Риной Гришиной. Каждый месяц на рассмотрение экспертной комиссии поступает до 120 заявок от авторов короткометражных фильмов со всего мира. Вход на показы бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Фестиваль короткометражек Moscow Shots возобновляет ежемесячные показы
персоны
Рина ГришинаИван СоснинЯна Шмайлова

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Виктор Авилов
Расим Балаев
Кирилл Бурдихин
Паул Буткевич
Никита Высоцкий
Юрий Каморный
Майя Менглет
Нина Меньшикова
Станислав Садальский
Массимо Даппорто
Кит Каррадайн
Рори Кэлхоун
Ханна Микуць
Антония Сантилли
Сильвия Сидни
Дастин Хоффман
все родившиеся 8 августа >>

Афиша кино >>

Только Бог простит
драма, криминальный фильм, триллер
Дания, Франция, 2013
Агент Лев
боевик, комедия, шпионский фильм
Франция, Бельгия, 2020
Любовь между строк
драма, мелодрама, экранизация
Германия, 2019
Незваный гость
мистика, триллер
Южная Корея, 2020
Неистовый
психологический триллер
США, 2020
В ожидании варваров
драма, триллер, экранизация
Италия, США, 2019
Запретная зона
триллер
Беларусь, 2020
Зеркала: Инкарнация
фильм ужасов
США, 2020
Ключ времени
Россия, 2020
Секрет
драма, экранизация
США, 2020
Спасти панду
комедия, криминальный фильм, фильм о животных
Южная Корея, 2020
Дружить по-русски!
комедия
Франция, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен