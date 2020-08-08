ревью

Новости кино Международный фестиваль короткого метра Moscow Shorts возобновил работу после карантина В кинотеатре «Космос» прошли три показа фильмов-победителей прошлого года.

Ролики фильмов «Спасатели Малибу: Новая волна» Когда лето возвращается в Малибу, юные спасатели выходят на пляж и неожиданно становятся участниками международного конкурса пляжных мастеров по спасению.

Спутник телезрителя «Высоцкий. Спасибо, что живой»: Незначительные подробности случайного эпизода 7 августа, 22:30, TV1000 Русское кино

Ролики фильмов «Легендарное ограбление» Двое мелких грабителей решают взломать хранилище местной мафии, в котором находилось 30 миллионов долларов.

Ролики фильмов «Рекорд». Трейлер с русскими субтитрами Документальный проект прослеживает историю классических видеоигр, показывая идеи новаторов, которые воплотили эти миры и персонажей в жизнь.

Новости кино Дженнифер Грей сыграет в новых «Грязных танцах» Студия Lionsgate начала работу над проектом.

Новости кино В программу «Короче-2020» вошли фильмы с Александрой Бортич, Игорем Верником и Лукерьей Ильяшенко Смотр пройдет в онлайн-формате с 17 по 23 августа.