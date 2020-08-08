Нина Гогаева и Андрей Саминин стали «Беглецами»

В центре сюжета оказывается семья Гуманных, переживающая непростой период. Отец Ярослав (Андрей Саминин), некогда успешный художник, пребывает в творческом кризисе, жена Виктория (Нина Гогаева) полностью посвятила себя работе, сын Тимофей (Миша Плавак) не может найти общий язык с одноклассниками, а дочь Лиза (Вероника Лукьяненко) пытается подражать мажорным подругам. Виктории становится известно о махинациях в банке, где она работает, и, спасаясь от киллеров, семье приходится бежать в забытый богом поселок. Там Гуманные вместо того, чтобы сидеть тихо, вступают в конфликт с местными жителями, а потом и с мафией в лице городских властей.
«В нашем фильме сразу четыре главных героя, которые хоть и являются членами одной семьи, но достаточно отдалены друг от друга. А вообще наша история о том, что иногда только чрезвычайные обстоятельства заставляют вспомнить о самом главном в этой жизни – семье и искренних взаимоотношениях между людьми», – отметил сценарист Александр Щур.
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»
В актерский состав также вошли Дмитрий Чернов, Виктор Жданов, Елена Хахлаткина и другие. Съемки проекта пройдут в августе в Киеве и Киевской области. «Беглецы» стали вторым из четырех телефильмов, которые студия «Квартал 95» снимает для канала «Украина» в 2020 году.
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