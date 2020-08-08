Нина Гогаева и Андрей Саминин стали «Беглецами»

анонс

В кинотеатре «Космос» прошли три показа фильмов-победителей прошлого года.

Международный фестиваль короткого метра Moscow Shorts возобновил работу после карантина

Студия Lionsgate начала работу над проектом.

Дженнифер Грей сыграет в новых «Грязных танцах»

7 августа

В программу «Короче-2020» вошли фильмы с Александрой Бортич, Игорем Верником и Лукерьей Ильяшенко

Смотр пройдет в онлайн-формате с 17 по 23 августа.