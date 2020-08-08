Бен Аффлек поставит фильм о создании «Китайского квартала» Романа Полански

В основу сюжета ляжет книга Сэма Уоссона под названием «Долгое прощание: "Китайский квартал" и последние годы Голливуда». Она посвящена съемочному процессу, работе над фильмом и «фабрике грез» в 1970-е, когда авторский кинематограф постепенно начали вытеснять крупные студийные проекты.
Аффлек также выступит в качестве сценариста и продюсера ленты. А ее производством займется студия Paramount Pictures, которая выпустила оригинальную драму Полански. Пока неизвестно, кто воплотит на экране образы Джека Николсона и Фэй Данауэй, которые исполнили главные роли в «Китайском квартале». Однако ожидается, что актерский состав фильма Аффлека будет не менее звездным.
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