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Бен Аффлек поставит фильм о создании «Китайского квартала» Романа Полански

8 августа
2020 год

Новости кино >>
8 августа 2020
Американский актер и режиссер Бен Аффлек поставит фильм «Долгое прощание» (The Big Goodbye), который расскажет о создании «оскароносного» детектива Романа Полански «Китайский квартал», вышедшего на экраны в 1974 году, сообщает Deadline.

Бен Аффлек поставит фильм о создании «Китайского квартала» Романа Полански
фото: Pablo Cuadra/WireImage

В основу сюжета ляжет книга Сэма Уоссона под названием «Долгое прощание: "Китайский квартал" и последние годы Голливуда». Она посвящена съемочному процессу, работе над фильмом и «фабрике грез» в 1970-е, когда авторский кинематограф постепенно начали вытеснять крупные студийные проекты.

Аффлек также выступит в качестве сценариста и продюсера ленты. А ее производством займется студия Paramount Pictures, которая выпустила оригинальную драму Полански. Пока неизвестно, кто воплотит на экране образы Джека Николсона и Фэй Данауэй, которые исполнили главные роли в «Китайском квартале». Однако ожидается, что актерский состав фильма Аффлека будет не менее звездным.
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