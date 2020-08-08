Погиб вице-президент гильдии продюсеров Виктор Глухов

анонс

Лента расскажет о съемках «оскароносного» детектива и Голливуде 1970-х.

Бен Аффлек поставит фильм о создании «Китайского квартала» Романа Полански

Нина Гогаева и Андрей Саминин стали «Беглецами»

8 августа

Международный фестиваль короткого метра Moscow Shorts возобновил работу после карантина

В кинотеатре «Космос» прошли три показа фильмов-победителей прошлого года.