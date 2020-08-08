Погиб вице-президент гильдии продюсеров Виктор Глухов

7 августа вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб в результате несчастного случая в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве республики.
фото: YouTube-канал Газеты "Маяк"
Проходя по знаменитому туристическому маршруту «Тропа Голицына», который находится в поселке Новый Свет, Глухов в момент фотографирования не удержался на краю скалы и упал. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. На место выехали четыре сотрудника службы «Крым-СПАС» и медики, которые констатировали смерть.
В Крым Виктор Глухов приехал для выступления перед молодыми кинематографистами, которые собрались на профильном форуме, проходящем рядом с Судаком.
«Его уход — невосполнимая потеря. Виктор Владимирович был профессионалом высокого уровня, имел большой авторитет у коллег, уделял большое внимание общественной работе и работе с начинающими кинематографистами. Страницы его фильмографии безусловно являются значимыми событиями в отечественном кинематографе. Безумно жалко, что он ушел от нас полный энергии, замыслов, нереализованных проектов», — сказано в сообщении на сайте гильдии продюсеров.
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