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Погиб вице-президент гильдии продюсеров Виктор Глухов

8 августа
2020 год

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8 августа 2020
7 августа вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб в результате несчастного случая в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве республики.

Погиб вице-президент гильдии продюсеров Виктор Глухов
фото: YouTube-канал Газеты "Маяк"

Проходя по знаменитому туристическому маршруту «Тропа Голицына», который находится в поселке Новый Свет, Глухов в момент фотографирования не удержался на краю скалы и упал. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. На место выехали четыре сотрудника службы «Крым-СПАС» и медики, которые констатировали смерть.

В Крым Виктор Глухов приехал для выступления перед молодыми кинематографистами, которые собрались на профильном форуме, проходящем рядом с Судаком.

«Его уход — невосполнимая потеря. Виктор Владимирович был профессионалом высокого уровня, имел большой авторитет у коллег, уделял большое внимание общественной работе и работе с начинающими кинематографистами. Страницы его фильмографии безусловно являются значимыми событиями в отечественном кинематографе. Безумно жалко, что он ушел от нас полный энергии, замыслов, нереализованных проектов», — сказано в сообщении на сайте гильдии продюсеров.
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