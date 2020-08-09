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Барбаре Де Росси исполнилось 60 лет

9 августа
2020 год

Новости кино >>
9 августа 2020
Сегодня, 9 августа, исполнилось 60 лет популярной итальянской актрисе кино, театра и телевидения Барбаре Де Росси, незабвенной Титти Печчи Шалойе из «Спрута».

Будущая актриса родилась 9 августа 1960 года в Риме. В 1975-м победила в конкурсе красоты, председателем жюри которого был известный итальянский кинорежиссёр Альберто Латтуада. Благодаря ему Барбара и попала в мир кино, дебютировав в его картине «Такая как ты есть», вышедшей в 1978-м. В 1980-м вновь сыграла у Латтуады в мелодраме «Цикада».

Барбаре Де Росси исполнилось 60 лет
фото: кадр из сериала «Спрут»

Мировая известность к Барбаре пришла после исполнения роли Титти в знаменитом телесериале Дамиано Дамиани «Спрут». Всего на счету актрисы 65 ролей в кино и на телевидении. Её партнёрами по съёмочной площадке были Марчелло Мастроянни, Настасья Кински, Вирна Лизи, Микеле Плачидо, Франко Неро, Боб Хоскинс, Энтони Хопкинс, Клаус Кински и другие звёзды. Снималась у таких режиссёров, как Франко РоссиИстория любви и дружбы», «Кво Вадис?»), Карло ЛидзаниМама Эбе»), Серджо СоллимаЧеловек против человека»), Клод ШаброльТихие дни в Клиши»), Луиджи КоцциНосферату в Венеции») и Юрай ЯкубискоКонопатый Макс и привидения»). Также воплотила незабываемые образы в картинах «Сердца и доспехи», «Муссолини и я», «Анджела и Анджела» и «Бабий Яр». Неоднократно выступала на театральной сцене.

В 2010-м Барбара Де Росси участвовала в итальянском варианте телешоу «Танцы со звёздами», танцевала в паре с танцовщиком Симоном Ди Паскуале. Была дважды замужем, от второго брака с сербским актёром Бранко Тешановичем имеет дочь Мартину. Обладательница нескольких престижных наград, включая призы международных фестивалей в Венеции и Салерно.
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