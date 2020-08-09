Роберт Дауни-младший спродюсирует многосерийный детектив для Apple

Роберт Дауни-младший
совместно с супругой Сьюзен Дауни
спродюсирует для Apple TV+ сериал о детективе, в котором также сыграет одну из второстепенных ролей. Об этом сообщает Variety
.
Шоу, основанное на статье о канадском детективе, поведает о том, как он ради героической славы пытается раскрыть старое дело, но ему мешает множество факторов, среди которых не последнее место занимают коррумпированные полицейские.
За сценарий отвечает Адам Р. Перлман
(«Миллиарды
»), являющийся также одним из продюсеров. В настоящий момент ведутся поиски исполнителя главной роли и режиссёра.
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