Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Роберт Дауни-младший спродюсирует многосерийный детектив для Apple

9 августа
2020 год

Новости кино >>
9 августа 2020
Роберт Дауни-младший совместно с супругой Сьюзен Дауни спродюсирует для Apple TV+ сериал о детективе, в котором также сыграет одну из второстепенных ролей. Об этом сообщает Variety.


Шоу, основанное на статье о канадском детективе, поведает о том, как он ради героической славы пытается раскрыть старое дело, но ему мешает множество факторов, среди которых не последнее место занимают коррумпированные полицейские.

За сценарий отвечает Адам Р. ПерлманМиллиарды»), являющийся также одним из продюсеров. В настоящий момент ведутся поиски исполнителя главной роли и режиссёра.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Роберт Дауни-младший расскажет об искусственном интеллекте
Роберт Дауни-младший займётся шарлатанством
Роберт Дауни-младший вернётся на ТВ
Поиск по меткам
Apple
персоны
Роберт Дауни мл.

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Виктор Глухов
7 августа погиб продюсер Виктор Глухов

День рождения >>

Артем Башенин
Людмила Дмитриева
Клавдия Дрозд
Павел Кашлаков
Евгений Князев
Татьяна Полонская
Сергей Рубеко
Николай Сморчков
Михаил Трясоруков
Джиллиан Андерсон
Эрик Бана
Мелани Гриффит
Барбара Де Росси
Анна Кендрик
Одри Тоту
Уитни Хьюстон
все родившиеся 9 августа >>

Афиша кино >>

Начало
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2010
Поезд в Пусан
боевик, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2016
Красотка в ударе
комедия
Россия, 2020
Призраки войны
военный фильм, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Час дьявола
фильм ужасов
США, Румыния, 2019
Human Lost: Исповедь неполноценного человека
боевик, драма, научная фантастика, экранизация
Япония, 2019
Думай как собака
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино, фильм о животных, фэнтези
Китай, США, 2020
Киллер по вызову
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Канада, 2019
Матера – город из камня
Италия, 2019
Мой создатель
научная фантастика
Великобритания, Венгрия, США, 2020
Рейв
драма, комедия, криминальный фильм, молодежный фильм
Великобритания, 2019
Сын дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Канада, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен