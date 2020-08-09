Создатель «Обители зла» адаптирует для телевидения «Мутантов» Гильермо Дель Торо

За разработку сериала отвечает Miramax Television. В продюсерскую команду также входит Джереми Болт, давний партнёр Андерсона. Над адаптацией корпит Джим Д. Грэй («Оранжевый — хит сезона»), он же числится шоураннером и исполнительным продюсером.
«Мутанты», вышедшие в 1997-м, основаны на одноимённом рассказе Дональда А. Воллхейма. По сюжету генетически модифицированные насекомые в результате эволюции научились принимать человеческую форму, поскольку люди стали их главной добычей. В оригинале играли Мира Сорвино, Джош Бролин и Джереми Нортэм. После успеха картины появились два сиквела, снятые без участия знаменитого режиссёра и вышедшие сразу на видео. В 2011-м состоялся релиз режиссёрской версии первой части.
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