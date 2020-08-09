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Создатель «Обители зла» адаптирует для телевидения «Мутантов» Гильермо Дель Торо

9 августа
2020 год

Новости кино >>
9 августа 2020
Пол Уильям Скотт Андерсон выступит исполнительным продюсером и режиссёром пилота телевизионного ремейка хоррора Гильермо Дель Торо «Мутанты», уверяет Deadline.

Создатель «Обители зла» адаптирует для телевидения «Мутантов» Гильермо Дель Торо
фото: кадр из фильма «Мутанты»

За разработку сериала отвечает Miramax Television. В продюсерскую команду также входит Джереми Болт, давний партнёр Андерсона. Над адаптацией корпит Джим Д. ГрэйОранжевый — хит сезона»), он же числится шоураннером и исполнительным продюсером.

«Мутанты», вышедшие в 1997-м, основаны на одноимённом рассказе Дональда А. Воллхейма. По сюжету генетически модифицированные насекомые в результате эволюции научились принимать человеческую форму, поскольку люди стали их главной добычей. В оригинале играли Мира Сорвино, Джош Бролин и Джереми Нортэм. После успеха картины появились два сиквела, снятые без участия знаменитого режиссёра и вышедшие сразу на видео. В 2011-м состоялся релиз режиссёрской версии первой части.
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Создатель «Обители зла» адаптирует для телевидения «Мутантов» Гильермо Дель Торо фотографии
Создатель «Обители зла» адаптирует для телевидения «Мутантов» Гильермо Дель Торо фотографии
Создатель «Обители зла» адаптирует для телевидения «Мутантов» Гильермо Дель Торо фотографии
Создатель «Обители зла» адаптирует для телевидения «Мутантов» Гильермо Дель Торо фотографии
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