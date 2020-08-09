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В список самых популярных шоу лета на Netflix попали «Проклятая» и «Офис»

9 августа
2020 год

Новости кино >>
9 августа 2020
Стали известны самые популярные шоу лета, показанные на Netflix. Топ-10 составило издание Forbes после анализа рейтингов сериалов, транслируемых стриминговым сервисом.


Список возглавило документальное криминальное шоу «Неразгаданные тайны», посвящённое нераскрытым преступлениям, которое шло на телевидении с 1987-го по 2010-й. Вторую строчку заняло игровое реалити-шоу «Пол — это лава», а на третьем месте оказалась «Проклятая» с Кэтрин Лангфорд.

Далее следуют «Последний танец», «Вокруг света с Заком Эфроном», «Тайный орден», «Монахиня-воин», «Аватар: Легенда об Аанге» и «Бесстыжие». Замыкает десятку популярный комедийный сериал «Офис».
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