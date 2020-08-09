В список самых популярных шоу лета на Netflix попали «Проклятая» и «Офис»

Стали известны самые популярные шоу лета, показанные на Netflix. Топ-10 составило издание Forbes
после анализа рейтингов сериалов, транслируемых стриминговым сервисом.
Список возглавило документальное криминальное шоу «Неразгаданные тайны
», посвящённое нераскрытым преступлениям, которое шло на телевидении с 1987-го по 2010-й. Вторую строчку заняло игровое реалити-шоу «Пол — это лава
», а на третьем месте оказалась «Проклятая
» с Кэтрин Лангфорд
.
Далее следуют «Последний танец
», «Вокруг света с Заком Эфроном
», «Тайный орден
», «Монахиня-воин
», «Аватар: Легенда об Аанге
» и «Бесстыжие
». Замыкает десятку популярный комедийный сериал «Офис
».
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