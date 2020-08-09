Работу над вселенной «Звёздного пути» поставили на паузу

Вселенную «Звёздного пути
» отправили на отдых до тех пор, пока студия Paramount Pictures и её новый президент Эмма Уоттс
не решат, что с ней делать.
фото: «Звёздный путь»
Согласно Deadline
, Ноа Хоули
, который на данный момент занимает режиссёрский пост перезапуска серии с участием звёзд трилогии Криса Пайна
, Закари Куинто
и Зои Салданы
, пока остаётся у руля. А вот Квентин Тарантино
, задумавший отдельную ленту по «Стартреку» в атмосфере гангстерских 30-х, покинул проект. Что касается приквела с Крисом Хемсвортом
в образе отца Кирка, то его судьба неясна.
Впрочем, Уоттс не собирается надолго расставаться с вселенной, однако у неё пока нет идей о её развитии. Все решения о будущем серии будут приняты в течение ближайших недель.
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