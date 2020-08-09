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Работу над вселенной «Звёздного пути» поставили на паузу

9 августа
2020 год

Новости кино >>
9 августа 2020
Вселенную «Звёздного пути» отправили на отдых до тех пор, пока студия Paramount Pictures и её новый президент Эмма Уоттс не решат, что с ней делать.

Работу над вселенной «Звёздного пути» поставили на паузу
фото: «Звёздный путь»

Согласно Deadline, Ноа Хоули, который на данный момент занимает режиссёрский пост перезапуска серии с участием звёзд трилогии Криса Пайна, Закари Куинто и Зои Салданы, пока остаётся у руля. А вот Квентин Тарантино, задумавший отдельную ленту по «Стартреку» в атмосфере гангстерских 30-х, покинул проект. Что касается приквела с Крисом Хемсвортом в образе отца Кирка, то его судьба неясна.

Впрочем, Уоттс не собирается надолго расставаться с вселенной, однако у неё пока нет идей о её развитии. Все решения о будущем серии будут приняты в течение ближайших недель.
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