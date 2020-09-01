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START расскажет, какие детективные сериалы можно снять в российских регионах

1 сентября
2020 год

Новости кино >>
1 сентября 2020
Видеосервис START представил проект «Основано на региональной истории», где на карте России можно найти реальные детективные сюжеты, произошедшие в разных уголках страны. Он был вдохновлен сериалом «Хороший человек», премьера которого состоялась 20 августа, сообщает пресс-служба сервиса.

START расскажет, какие детективные сериалы можно снять в российских регионах
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Проект призван обратить внимание на истории, которые проходят мимо федеральных СМИ, с трудом пробиваются к читателям, отпугивают сухими формулировками пресс-релизов и уголовных дел. В каждой из них есть возможность заглянуть в ту «темную» часть человеческой природы, которую мы предпочитаем не замечать, пока она не приводит к преступлению. По клику на область на карте пользователю открывается страница с сюжетом «сериала».

Например, история двух пропавших девушек, бывшего полицейского, которого осудили за их убийство, и их безутешных матерей, несколько лет пытающиеся найти тела дочерей, – чем не сюжет и для документальной книги, и для фильма в духе «Пропавших девушек», только в декорациях Белгородской области и с относительно обнадеживающим финалом, в котором суд присяжных приговорил преступника к пожизненному сроку. Упорство адвокатов, сила духа матерей – все это не только богатая почва для драматургов, но и вдохновляющая история о справедливости, поддержка тех, кому нужны силы продолжать борьбу против глухоты системы и несправедливости.

Создатели «Хорошего человека» попробовали в своем сериале вскрыть природу зла, которое привело к гибели десятков женщин в Ангарске. Шоураннер Ирина Сосновая посвятила несколько лет изучению истории серийного убийцы, брала интервью у Михаила Попкова. А Константин Богомолов в своем сценарии переработал реальную историю так, что она, пусть и мало напоминая о реальном прототипе, создает убедительную картину той цепочки событий и травм.
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