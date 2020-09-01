«Ночь кино» посетило более 230 тысяч человек по всей стране

Всероссийскую акцию «Ночь кино», которая на протяжении пяти лет проводится в конце августа, в этом году посетило более 230 тысяч человек, сообщается на сайте Фонда кино.
фото: fond-kino.ru
Бесплатные показы фильмов «Холоп», «Лёд 2» и «Иван Царевич и Серый волк 4» прошли на открытых и закрытых площадках в 62 российских субъектах – при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора. Помимо просмотра трех самых популярных отечественных лент этого года, регионы разнообразили программу «Ночи кино 2020». Так, в Кемеровской области в дополнение к кинопоказам почти на всех 50 площадках прошли игровая и концертная программы, кинолекторий, а также различные игры и флэшмобы. В Магадане для гостей акции провели викторины, конкурсы, подготовили праздничный концерт с любимыми мелодиями отечественных киношлягеров. Юных зрителей встречали аниматоры и ростовые куклы.
Из-за действующих ограничений 23 региона не смогли принять участие в акции, поэтому многие присоединились к «Ночи кино» в онлайн-формате. Библиотечные, музейные, культурно-досуговые и театрально-зрелищные учреждения также размещали на своих официальных онлайн-платформах информационные сообщения и проводили тематические мероприятия. Выставка кинолитературы, исторические экскурсы, познавательные видеолекции и кинообзоры объединили любителей кинематографа у экранов компьютеров и телефонов. Акция собрала более 500 тысяч просмотров в сети.
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