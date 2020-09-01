Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сын Викторая Цоя выступил против выхода в прокат нового фильма Алексея Учителя

1 сентября
2020 год

Новости кино >>
1 сентября 2020
Сын Викторая ЦояАлександр — выступил против нового фильма Алексея Учителя «Цой», посвященного судьбе водителя автобуса, который в 1990-м сбил музыканта. На своей странице в Facebook Александр сообщил, что направил обращения президенту, председателю правительства и министру культуры с просьбой урегулировать вопрос с использованием авторских прав.

Сын Викторая Цоя выступил против выхода в прокат нового фильма Алексея Учителя
фото: ptoday.ru

В заявлении сказано, что наследники Викторая Цоя, музыканты группы «Кино», а также иные правообладатели и заинтересованные лица не давали согласия киностудии Учителя «Рок» на съемку. Поэтому они считают ленту ничем иным, как «вульгарным источником дохода», который пользуется вольными интерпретациями.

«Я был против этого фильма с самых первых версий сценария, которые мне показали. Рассказанная в нем история — полностью вымышленная, кроме факта гибели моего отца в аварии в Латвии в 1990 году. Я это знаю точно, потому что я там был. Создатели пытаются использовать известную фамилию, чтобы заработать на сомнительных фантазиях. Большинства людей, которых предлагают угадать в персонажах фильма, уже нет с нами. Если бы они были живы, я уверен, никто бы не посмел снимать про них такую чушь. Сегодня защищать их добрые имена и права приходится мне и другим живым свидетелям», — говорит Александр Цой.

Он отметил, что в своем обращении он также выражает мнение своего дедушки Роберта Цоя, Натальи Разлоговой, Юрия Каспаряна и Игоря Тихомирова, которые «против такого фильма и против его выхода в прокат».

В то же время отец музыканта Роберт в беседе с корреспондентом РИА заявил, что не может быть против картины Учителя, так как даже не видел ее. Он добавил, что не знает подробностей фильма и связывался с режиссером, когда тот только начинал работу.

Сын Викторая Цоя выступил против выхода в прокат нового фильма Алексея Учителя
фото: К/ф "Цой"

Фильм Алексея Учителя расскажет о правильном мужике Павле Шелесте (Евгений Цыганов), не любившем крутых поворотов. Он всегда старался поступать как положено. Но ему не повезло. 15 августа 1990 года на раскалённой трассе Слока-Талси в его автобус врезался «Москвич» Виктора Цоя, после чего жизнь Павла изменилась навсегда.

В ленте также сыграли Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие. Премьера «Цоя» ожидалась 27 августа, а затем 3 сентября, но вскоре стало известно, что фильм потерял дату кинотеатрального релиза.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Опубликованы первые кадры со съёмок картины Алексея Учителя «47»
персоны
Паулина АндрееваИгорь ВерникЮрий КаспарянМарьяна СпивакАлексей УчительВиктор ЦойЕвгений Цыганов
фильмы
Цой

анонс

Скорбим

Владислав Крапивин
1 сентября ушёл из жизни писатель Владислав Крапивин.
Алексей Малышев
31 августа ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Алексей Малышев.
Фатхулло Максудов
30 августа ушёл из жизни актёр, театральный деятель Фатхулло Максудов.
Анатолий Прохоров
30 августа ушёл из жизни продюсер Анатолий Прохоров.
Владимир Андреев
29 августа ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Владимир Андреев.
Лариса Хромова
28 августа ушла из жизни актриса, педагог Лариса Хромова.
Анатолий Горевой
28 августа ушёл из жизни артист оперетты Анатолий Горевой.

День рождения >>

Ирина Антоненко
Зоя Бербер
Борис Бирман
Сергей Гармаш
Виталий Коваленко
Владимир Кошевой
Дарья Мороз
Михаил Полосухин
Алиса Сапегина
Витторио Гассман
Ивонн ДеКарло
Сергей Приселков
Скотт Спидмэн
Жак Тожа
Лили Томлин
Ричард Фарнсуорт
все родившиеся 1 сентября >>

Афиша кино >>

Мулан
драма, приключения, семейное кино
Китай, США, 2020
В плену у сакуры
военный фильм, драма, исторический фильм, мелодрама
Япония, Россия, 2019
Притворись моим женихом
комедия, мелодрама
Польша, 2017
Честный кандидат
драма, комедия
США, 2020
Где моя челюсть, чувак?
комедия, семейное кино, экранизация
США, 2020
Клаустрофобы: Квест в Москве
триллер, фильм ужасов
Австралия, 2020
Творцы снов
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Дания, 2020
Вдова
мистический хоррор
Россия, 2020
Медвежонок Бамси
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Швеция, Дания, 2018
Охотник на монстров
боевик, научная фантастика, триллер, фэнтези
США,Канада,Германия,Япония,Китай,ЮАР, 2021
После. Глава 2
драма, мелодрама, экранизация
США, 2020
Сказки Серого Волка
комедия, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, ЮАР, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен