Сын Викторая Цоя выступил против выхода в прокат нового фильма Алексея Учителя

Сын Викторая Цоя — Александр — выступил против нового фильма Алексея Учителя «Цой», посвященного судьбе водителя автобуса, который в 1990-м сбил музыканта. На своей странице в Facebook Александр сообщил, что направил обращения президенту, председателю правительства и министру культуры с просьбой урегулировать вопрос с использованием авторских прав.
фото: ptoday.ru
В заявлении сказано, что наследники Викторая Цоя, музыканты группы «Кино», а также иные правообладатели и заинтересованные лица не давали согласия киностудии Учителя «Рок» на съемку. Поэтому они считают ленту ничем иным, как «вульгарным источником дохода», который пользуется вольными интерпретациями.
«Я был против этого фильма с самых первых версий сценария, которые мне показали. Рассказанная в нем история — полностью вымышленная, кроме факта гибели моего отца в аварии в Латвии в 1990 году. Я это знаю точно, потому что я там был. Создатели пытаются использовать известную фамилию, чтобы заработать на сомнительных фантазиях. Большинства людей, которых предлагают угадать в персонажах фильма, уже нет с нами. Если бы они были живы, я уверен, никто бы не посмел снимать про них такую чушь. Сегодня защищать их добрые имена и права приходится мне и другим живым свидетелям», — говорит Александр Цой.
Он отметил, что в своем обращении он также выражает мнение своего дедушки Роберта Цоя, Натальи Разлоговой, Юрия Каспаряна и Игоря Тихомирова, которые «против такого фильма и против его выхода в прокат».
В то же время отец музыканта Роберт в беседе с корреспондентом РИА заявил, что не может быть против картины Учителя, так как даже не видел ее. Он добавил, что не знает подробностей фильма и связывался с режиссером, когда тот только начинал работу.
фото: К/ф "Цой"
Фильм Алексея Учителя расскажет о правильном мужике Павле Шелесте (Евгений Цыганов), не любившем крутых поворотов. Он всегда старался поступать как положено. Но ему не повезло. 15 августа 1990 года на раскалённой трассе Слока-Талси в его автобус врезался «Москвич» Виктора Цоя, после чего жизнь Павла изменилась навсегда.
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