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В Московской школе кино состоится день открытых дверей

1 сентября
2020 год

Новости кино >>
1 сентября 2020
День открытых дверей Московской школы кино пройдет 5 сентября в онлайн и офлайн форматах. При любом варианте участия необходима регистрация на сайте, уточняет пресс-служба МШК.

В Московской школе кино состоится день открытых дверей
фото: www.kinometro.ru

Общая презентация школы состоится в 12.00. Затем гости смогут посетить встречи с кураторами, где будут представлены все программы, а также самые новые направления, посвященные CG и анимации. В числе спикеров — Алексей Попогребский, Павел Бардин, Всеволод Коршунов, Ингеборга Дапкунайте, Анна Гусарова, Сергей Осипьян и многие другие. Кроме того, отдельное собрание будет посвящено курсам для школьников.

Московская школа кино была образована в 2012 году. Ее миссия заключается в подготовке конкурентноспособных специалистов в соответствии с международными стандартами индустрии кинопроизводства. На сегодня в школе более 55 программ обучения, на которых преподает свыше 300 человек.
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