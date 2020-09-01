В Московской школе кино состоится день открытых дверей

День открытых дверей Московской школы кино пройдет 5 сентября в онлайн и офлайн форматах. При любом варианте участия необходима регистрация на сайте, уточняет пресс-служба МШК.
фото: www.kinometro.ru
Общая презентация школы состоится в 12.00. Затем гости смогут посетить встречи с кураторами, где будут представлены все программы, а также самые новые направления, посвященные CG и анимации. В числе спикеров — Алексей Попогребский, Павел Бардин, Всеволод Коршунов, Ингеборга Дапкунайте, Анна Гусарова, Сергей Осипьян и многие другие. Кроме того, отдельное собрание будет посвящено курсам для школьников.
Московская школа кино была образована в 2012 году. Ее миссия заключается в подготовке конкурентноспособных специалистов в соответствии с международными стандартами индустрии кинопроизводства. На сегодня в школе более 55 программ обучения, на которых преподает свыше 300 человек.
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