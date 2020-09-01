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Дмитрий Месхиев покажет, что «Хорошие девочки попадают в рай»

1 сентября
2020 год

Новости кино >>
1 сентября 2020
В Санкт-Петербурге начались съемки нового фильма Дмитрия Месхиева «Хорошие девочки попадают в рай» с Юлией Пересильд и Алесем Снопковским в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба компании СТВ, которая занимается производством проекта.

Дмитрий Месхиев покажет, что «Хорошие девочки попадают в рай»
фото: Пресс-служба компании СТВ

По сюжету от Пашки ушла жена. И он стал самозабвенно страдать: пьянство, скандалы, драки с виновником расставания, врачи, снова пьянство, таблетки и даже клиника неврозов. Но его быстро выписали, сказали, что здоров, и нужно жить дальше одному, если получится. У Пашки, правда, совсем плохо получалось, пока однажды у аптеки он не встретил прекрасную незнакомку. Ночь, вино, ее квартира. Спасет любовь на этот раз или может так отпустит?

В основу сценария легли рассказы петербургского писателя Кирилла Рябова, над адаптацией которых работал сам режиссер. Для создания своей истории Месхиев соединил несколько рассказов и добавил немного от себя. Помимо Пересильд и Снопковского в ленте также сыграют Евгений Терских, Линда Ахметзянова, Максим Митяшин, Николай Аузин и другие.

Дмитрий Месхиев покажет, что «Хорошие девочки попадают в рай»
фото: Пресс-служба компании СТВ

«Здесь и про любовь, и про дружбу, и про предательство, которое преследует человека всю жизнь, иногда большое, иногда мелкое, и абсолютную беспомощность перед этим предательством. И неважно кто его совершает — друзья, коллеги, родственники, приятели или любимые люди. Никто никогда к этому не готов. Мы все так или иначе пытаемся спастись, обрести покой и жизненную стойкость. Не у всех получается. Пытаемся спастись опять же в любви, в дружбе, спрятаться, ухватиться за другого человека, найти своего — того, который будет всегда рядом. Это касается и молодых людей, и зрелых. В этом фильме я хочу смешать жанры — драму, мелодраму, комедию, и рассказать про любовь, про людей, про каждого», — отметил Месхиев.
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