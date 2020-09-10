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На ТВ-3 состоится телепремьера хоррор-сериала «Не бойся» с Анной Васильевой

10 сентября
2020 год

Новости кино >>
10 сентября 2020
На ТВ-3 10 сентября в линейке «За час до полуночи», в 23:00, состоится телепремьера хоррор-сериала «Не бойся» – семисерийного проекта продюсера фильмов ужасов «Пиковая дама: Чёрный обряд», «Пиковая дама: Зазеркалье» и «Невеста» Владислава Северцева.

Веб-сериал является знаковым для ТВ-3, так как именно с онлайн-премьеры «Не бойся» 30 апреля текущего года стартовал новый YouTube-канал «ТВ-3 Dark», специализирующийся на оригинальных веб-сериалах и короткометражных хоррорах и триллерах молодых российских авторов.

На ТВ-3 состоится телепремьера хоррор-сериала «Не бойся» с Анной Васильевой
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

Зрителям поведают о девушке-операторе службы психологической помощи «Не бойся», которую играет Анна Васильева. За одно ночное дежурство она станет очевидцем историй, от которых волосы встают дыбом – и это неожиданным образом приблизит её саму к разгадке страшной тайны её прошлого. В проекте – семь эпизодов, каждый из которых длится не более шести-семи минут и предваряется цитатой одного из классиков страшного жанра – таких как Эдгар Аллан По, Говард Филлипс Лавкрафт или Алистер Кроули. При этом герои сериала – обычные и мало чем примечательные жители современных российских городов, каких постоянно можно увидеть на улице, в транспорте, на работе. Его декорации – мрачные офисы с мигающим светом, обшарпанные квартиры, полутёмные гаражи, ветхие дачи. Эти истории апеллируют к универсальным городским страхам и легко могли бы произойти с кем-то из зрителей – или с их знакомыми.

Сценарист и режиссёр «Не бойся» – Евгений Колядинцев, автор «Диггеров» и «Рассвета». Вместе с Северцевым он снял короткометражный фильм «Спойлер», высоко оценённый критиками и поклонниками жанра.
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На ТВ-3 состоится телепремьера хоррор-сериала «Не бойся» с Анной Васильевой фотографии
На ТВ-3 состоится телепремьера хоррор-сериала «Не бойся» с Анной Васильевой фотографии
На ТВ-3 состоится телепремьера хоррор-сериала «Не бойся» с Анной Васильевой фотографии
На ТВ-3 состоится телепремьера хоррор-сериала «Не бойся» с Анной Васильевой фотографии
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