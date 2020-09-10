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Второй сезон подкаста «Трасса 161» посвятили «Хорошему человеку»

10 сентября
2020 год

Новости кино >>
10 сентября 2020
С 1 сентября в международном сервисе аудиокниг Storytel выходит первый выпуск второго сезона самого жуткого русскоязычного подкаста «Трасса 161», созданного известными журналистами Александрой Сулим и Алексеем Пономарёвым из Holod.Media. Новый сезон посвящён истории «ангарского маньяка», по мотивам которой был снят оригинальный сериал Start «Хороший человек» с Никитой Ефремовым и Юлией Снигирь. Всего будет шесть выпусков, которые будут выходить раз в две недели, уточняет пресс-служба видеосервиса.

Михаил Попков, известный как «Ангарский маньяк» – самый кровавый преступник России. На его счету больше 80 убийств. Два пожизненных срока. Об этом слышали многие. Но мало кто знает, почему преступника, с начала 90-х убивавшего и насиловавшего женщин, долгие годы не искали вовсе.

Второй сезон подкаста «Трасса 161» посвятили «Хорошему человеку»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Из нового сезона подкаста слушатели детально узнают, почему множество вещдоков были утеряны, как целых десять лет «маньячная группа» искала серийного убийцу, преодолевая сопротивление своих же коллег, что помогло наконец-то надеть на бывшего милиционера Попкова наручники и зачем сейчас убийца признаётся в новых преступлениях. О том, что происходило на самом деле, рассказывают жертвы, которым удалось выжить, близкие убитых женщин, оперативники и следователи, больше десяти лет искавшие маньяка, и… сам Попков.

«Трасса 161» является первым в истории русского подкастинга документальный сериал, позволяющий изнутри посмотреть на то, как в России проводятся расследования. В библиотеке сервиса аудиокниг по подписке Storytel собраны аудиокниги практически всех жанров, от классики и нон-фикшена до лекций, стендапов и подкастов. Это сервис, который решает проблему чтения. Он позволяет слушать аудиокниги всегда и везде: во время тренировки, за домашними делами, в дороге на работу и обратно, перед сном и когда угодно ещё. Storytel создаёт и записывает собственный уникальный контент – лекционные проекты, подкасты, аудиосериалы, а также сотрудничает с лучшими голосами страны.
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