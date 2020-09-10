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Бегущий по лезвию: Юра Борисов организует банду карманников на коньках

10 сентября
2020 год

Новости кино >>
10 сентября 2020
В сети появился новый трейлер фильма «Серебряные коньки» режиссёра Михаила Локшина по сценарию Романа Кантора («Мёртвое озеро»).


В канун 1900 года сын бедного фонарщика 18-летний Матвей из-за досадного опоздания теряет работу. Но зато находит настоящего друга. Его новый знакомый Алекс катается на коньках как бог, но не просто так: он – главарь банды неуловимых карманников, которые обчищают карманы петербуржцев и гостей столицы на каналах города. Они принимают Матвея в свои ряды и обучают премудростям ремесла, а также хитрым конькобежным трюкам.

В то же время прекрасная благородная девушка Алиса томится во дворце отца, крупного сановника. У нее есть поклонник: молодой и амбициозный князь. Но случайность - или сама судьба! - сводит Алису с Матвеем... Эта встреча изменит их жизни навсегда.

Бегущий по лезвию: Юра Борисов организует банду карманников на коньках

Главные роли в ленте исполнили Фёдор Федотов, Соня Присс, Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Юрий Борисов, Александра Ревенко, Тимофей Трибунцев, Сергей Колтаков, Кэти Белтон, Дени Лаван, Виктория Плоп и Анна Санникова.

«Я счастлив, что первую большую роль в кино получил именно в «Серебряных коньках», - признается дебютант Федор Федотов. - И вдвойне счастлив, что эти грандиозные по размаху съемки проходили в моем родном городе. Горжусь, что мне выпала честь представлять Петербург в большой московской компании суперпрофессионалов, которых объединил этот проект».

Бегущий по лезвию: Юра Борисов организует банду карманников на коньках

Съемки картины проходили в самых красивых местах Санкт-Петербурга, а актеры посвятили 4 месяца усердным тренировкам с профессиональными фигуристами и каскадерами, чтобы научиться делать головокружительные трюки на льду. «Серебряные коньки» откроют 42-ой Московский международный кинофестиваль, который пройдет с 1 по 8 октября.

«Это масштабная и яркая картина о приключениях, дружбе и любви, фильм-праздник, который, надеемся, вдохновит зрителей киносмотра. Открывать фестиваль – большая честь для нас, и мы от всей души благодарим руководство ММКФ», - говорит один из продюсеров проекта Петр Ануров.

В российский прокат «Серебряные коньки» выйдут 3 декабря 2020 года.
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Бегущий по лезвию: Юра Борисов организует банду карманников на коньках фотографии
Бегущий по лезвию: Юра Борисов организует банду карманников на коньках фотографии
Бегущий по лезвию: Юра Борисов организует банду карманников на коньках фотографии
Бегущий по лезвию: Юра Борисов организует банду карманников на коньках фотографии
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