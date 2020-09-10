Бегущий по лезвию: Юра Борисов организует банду карманников на коньках

В сети появился новый трейлер фильма «Серебряные коньки
» режиссёра Михаила Локшина
по сценарию Романа Кантора
(«Мёртвое озеро»
).
В канун 1900 года сын бедного фонарщика 18-летний Матвей из-за досадного опоздания теряет работу. Но зато находит настоящего друга. Его новый знакомый Алекс катается на коньках как бог, но не просто так: он – главарь банды неуловимых карманников, которые обчищают карманы петербуржцев и гостей столицы на каналах города. Они принимают Матвея в свои ряды и обучают премудростям ремесла, а также хитрым конькобежным трюкам.
В то же время прекрасная благородная девушка Алиса томится во дворце отца, крупного сановника. У нее есть поклонник: молодой и амбициозный князь. Но случайность - или сама судьба! - сводит Алису с Матвеем... Эта встреча изменит их жизни навсегда.
Главные роли в ленте исполнили Фёдор Федотов
, Соня Присс
, Алексей Гуськов
, Юрий Колокольников
, Северия Янушаускайте
, Кирилл Зайцев
, Юрий Борисов
, Александра Ревенко
, Тимофей Трибунцев
, Сергей Колтаков
, Кэти Белтон
, Дени Лаван
, Виктория Плоп
и Анна Санникова
.
«Я счастлив, что первую большую роль в кино получил именно в «Серебряных коньках»
, - признается дебютант Федор Федотов. - И вдвойне счастлив, что эти грандиозные по размаху съемки проходили в моем родном городе. Горжусь, что мне выпала честь представлять Петербург в большой московской компании суперпрофессионалов, которых объединил этот проект
».
Съемки картины проходили в самых красивых местах Санкт-Петербурга, а актеры посвятили 4 месяца усердным тренировкам с профессиональными фигуристами и каскадерами, чтобы научиться делать головокружительные трюки на льду. «Серебряные коньки» откроют 42-ой Московский международный кинофестиваль, который пройдет с 1 по 8 октября.
«Это масштабная и яркая картина о приключениях, дружбе и любви, фильм-праздник, который, надеемся, вдохновит зрителей киносмотра. Открывать фестиваль – большая честь для нас, и мы от всей души благодарим руководство ММКФ
», - говорит один из продюсеров проекта Петр Ануров
.
В российский прокат «Серебряные коньки
» выйдут 3 декабря 2020
года.
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