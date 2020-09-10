Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В онлайн-кинотеатрах вышла режиссёрская версия фильма Евгения Григорьева «Про рок»

10 сентября
2020 год

Новости кино >>
10 сентября 2020
Долгожданный онлайн-релиз неигровой картины Евгения Григорьева «Про рок» состоялся 10 сентября на площадках Okko и Ivi, а с 24 сентября она станет доступна на Start. Фильм вышел в кинотеатрах в 2017-м, став прецедентом ограниченного проката и настоящим зрительским хитом, но до сих пор не был представлен на цифровых платформах, уточняет пресс-служба киноленты.

В онлайн-кинотеатрах вышла режиссёрская версия фильма Евгения Григорьева «Про рок»
фото: пресс-служба фильма

В онлайн-кинотеатрах будет представлена режиссёрская версия фильма, отличающаяся от прокатной на 12 минут. В ней будет добавлено несколько эпизодов, которые богаче показывают замысел и философию режиссёра. Именно так была задумана эта картина авторами изначально, но из-за требований к таймингу кинотеатров ленту пришлось сокращать.

«124 минуты – именно в таком хронометраже была рождена кинокартина, и я рад, что теперь у всех есть возможность увидеть полотно целиком, с эпизодами, которые хоть и не влияют на сюжет, но создают определённое настроение и атмосферу фильма. И я вас очень прошу – смотрите "Про рок" вместе с друзьями, собирайтесь дома, на даче или в приятном пространстве. Кино живёт именно в зрительном зале, там, где вместе с вами замирает и ёкает чьё-то сердце. Кроме того, учёными доказано, что совместный кинопросмотр повышает IQ», – прокомментировал режиссёр.

В онлайн-кинотеатрах вышла режиссёрская версия фильма Евгения Григорьева «Про рок»
фото: пресс-служба фильма

«Про рок» — это ироничный и остроумный блокбастер про мечту и обстоятельства вечно молодых и вечно пьяных, а также вдохновляющий фильм-антидепрессант про выбор своего пути в эпоху без героя. На протяжении пяти лет Евгений Григорьев прослеживал этапы пути трёх молодых уральских групп Cosmic Latte, «Сам Себе Джо» и «Городок Чекистов», отобранных на кастинге рок-звёздами Владимиром Шахриным, Сергеем Бобунцом и другими. Эти молодые ребята идут к успеху через видимые и невидимые препятствия, встречая на пути любовь, кумиров, муки творчества, безденежье и лёгкие алкогольные напитки.

Два года картина шла в ограниченном прокате, собирая полные залы. Два раза был полностью собран большой зал московского киноцентра "Октябрь", вмещающий 1500 человек. Постепенно из локального субкультурного явления «Про рок» превратился в общероссийский культурный феномен, в масштабное поколенческое высказывание о нынешних тридцатилетних. Картину высоко оценили не только зрители, но и критики и профессионалы индустрии: фильм получил Гран-при кинофестиваля «Движение», спецприз фестиваля Rusdocfilmfest-3 в Нью-Йорке, а также был номинирован на кинопремии «Ника», «Золотой орёл» и «Белый слон». Рейтинг фильма на Кинопоиске составляет высокие восемь баллов.



«Мы отпускаем любимый фильм в сеть, потому что именно сейчас он очень нужен зрителю. "Про рок" — это возможность честного разговора с самим собой о самом главном — о мечтах, о целях, о соратниках, о личном пути. Сейчас самое время перетрясти свою жизнь», — считает продюсер фильма Анна Селянина.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
На специальном показе фильма «Про рок» снова будет жарко
Вера Полозкова обсудит со зрителями фильм «Про рок»
Кинокартина «Про рок» возвращается в избранные кинотеатры
Москвичам расскажут «Про рок»
В Екатеринбурге зрители стоя аплодировали фильму «Про рок»
Поиск по меткам
интернет
персоны
Евгений Григорьев (VI)Владимир Шахрин
фильмы
Про рок

фотографии >>
В онлайн-кинотеатрах вышла режиссёрская версия фильма Евгения Григорьева «Про рок» фотографии
В онлайн-кинотеатрах вышла режиссёрская версия фильма Евгения Григорьева «Про рок» фотографии
В онлайн-кинотеатрах вышла режиссёрская версия фильма Евгения Григорьева «Про рок» фотографии
В онлайн-кинотеатрах вышла режиссёрская версия фильма Евгения Григорьева «Про рок» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Колтаков
7 сентября ушёл из жизни актёр Сергей Колтаков.

День рождения >>

Максим Виторган
Мария Волкова (II)
Лариса Долина
Владимир Изотов
Игорь Костолевский
Юлия Маврина
Люсьена Овчинникова
Алексей Панин
Вера Строкова
Эми Ирвинг
Элиз Левеск
Эдмон О'Брайэн
Дон Уилсон
Колин Фёрт
Райан Филлипп
Джонатон Шех
все родившиеся 10 сентября >>

Афиша кино >>

Куратор
драма, криминальный фильм
Россия, 2019
Ассистентка
драма, социальная драма, триллер
США, 2019
Говард и Замёрзшее Королевство
приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Канада, 2016
Мулан
драма, приключения, семейное кино
Китай, США, 2020
BTS: Разбей тишину. Фильм
фильм-концерт, музыкальный
Южная Корея, 2020
Танцор года
Россия, 2019
Несломленные
спортивный фильм
Россия, Эстония, Япония, 2020
Довод
боевик, драма, триллер, шпионский фильм
Великобритания, Канада, США, 2020
Новые мутанты
боевик, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2020
Притворись моим женихом
комедия, мелодрама
Польша, 2017
Сказки Серого Волка
комедия, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, ЮАР, 2016
Явление
драма
Португалия, США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

«Дебошир»
Ролики фильмов
«Дебошир»
История одного боксерского боя в 1975 году, когда никому не известный боец получил шанс победить действующего чемпиона.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен