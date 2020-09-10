В онлайн-кинотеатрах вышла режиссёрская версия фильма Евгения Григорьева «Про рок»

ревью

Новости кино Нейросеть помогла авторам «Доктора Лизы» воссоздать голос Елизаветы Глинки Для реализации проекта были подняты архивы с видео- и аудио-интервью Елизаветы Петровны.

Новости кино Инесса Юрченко рассталась с «Ленфильмом» Новым руководителем киностудии назначили Фёдора Щербакова, ранее занимавшего пост гендиректора холдинга 1st MediaInvest.

Интервью Паоло Соррентино: «Я был очарован тем, как ходит Джуд Лоу» Главный режиссер современного итальянского кино – о свободе, чувствах верующих и «Молодом папе»

Ролики фильмов «Дебошир» История одного боксерского боя в 1975 году, когда никому не известный боец получил шанс победить действующего чемпиона.

Ролики фильмов «Серебряные коньки». Трейлер №3 История любви простого сына фонарщика и юной аристократки.