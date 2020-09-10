В онлайн-кинотеатрах вышла режиссёрская версия фильма Евгения Григорьева «Про рок»

Долгожданный онлайн-релиз неигровой картины Евгения Григорьева «Про рок» состоялся 10 сентября на площадках Okko и Ivi, а с 24 сентября она станет доступна на Start. Фильм вышел в кинотеатрах в 2017-м, став прецедентом ограниченного проката и настоящим зрительским хитом, но до сих пор не был представлен на цифровых платформах, уточняет пресс-служба киноленты.
фото: пресс-служба фильма
В онлайн-кинотеатрах будет представлена режиссёрская версия фильма, отличающаяся от прокатной на 12 минут. В ней будет добавлено несколько эпизодов, которые богаче показывают замысел и философию режиссёра. Именно так была задумана эта картина авторами изначально, но из-за требований к таймингу кинотеатров ленту пришлось сокращать.
«124 минуты – именно в таком хронометраже была рождена кинокартина, и я рад, что теперь у всех есть возможность увидеть полотно целиком, с эпизодами, которые хоть и не влияют на сюжет, но создают определённое настроение и атмосферу фильма. И я вас очень прошу – смотрите "Про рок" вместе с друзьями, собирайтесь дома, на даче или в приятном пространстве. Кино живёт именно в зрительном зале, там, где вместе с вами замирает и ёкает чьё-то сердце. Кроме того, учёными доказано, что совместный кинопросмотр повышает IQ», – прокомментировал режиссёр.
фото: пресс-служба фильма
«Про рок» — это ироничный и остроумный блокбастер про мечту и обстоятельства вечно молодых и вечно пьяных, а также вдохновляющий фильм-антидепрессант про выбор своего пути в эпоху без героя. На протяжении пяти лет Евгений Григорьев прослеживал этапы пути трёх молодых уральских групп Cosmic Latte, «Сам Себе Джо» и «Городок Чекистов», отобранных на кастинге рок-звёздами Владимиром Шахриным, Сергеем Бобунцом и другими. Эти молодые ребята идут к успеху через видимые и невидимые препятствия, встречая на пути любовь, кумиров, муки творчества, безденежье и лёгкие алкогольные напитки.
Два года картина шла в ограниченном прокате, собирая полные залы. Два раза был полностью собран большой зал московского киноцентра "Октябрь", вмещающий 1500 человек. Постепенно из локального субкультурного явления «Про рок» превратился в общероссийский культурный феномен, в масштабное поколенческое высказывание о нынешних тридцатилетних. Картину высоко оценили не только зрители, но и критики и профессионалы индустрии: фильм получил Гран-при кинофестиваля «Движение», спецприз фестиваля Rusdocfilmfest-3 в Нью-Йорке, а также был номинирован на кинопремии «Ника», «Золотой орёл» и «Белый слон». Рейтинг фильма на Кинопоиске составляет высокие восемь баллов.
«Мы отпускаем любимый фильм в сеть, потому что именно сейчас он очень нужен зрителю. "Про рок" — это возможность честного разговора с самим собой о самом главном — о мечтах, о целях, о соратниках, о личном пути. Сейчас самое время перетрясти свою жизнь», — считает продюсер фильма Анна Селянина.
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