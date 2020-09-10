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Новый фильм Гая Ричи ещё до старта съёмок купили для российского проката

10 сентября
2020 год

Новости кино >>
10 сентября 2020
Кинокомпания MEGOGO Distribution приобрела у компании STX для эксклюзивной дистрибуции в СНГ шпионский экшен-триллер Гая Ричи «Пять глаз» (Five Eyes). Главную роль в картине исполнит Джейсон Стэтэм, для которого это будет пятая совместная работа с известным режиссёром. За сценарий отвечают Айван Аткинсон и Марн Дэвис. Съёмки начнутся в Европе в ноябре, сообщает пресс-служба MEGOGO.

«Ничто не доставляет мне большего удовольствия, чем снова сотрудничать с моим давним другом Джейсоном Стэтэмом, который, кстати, ещё и звезда экшенов, — заявил Ричи. — Мы начали пробиваться в кино с фильмов "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш". Было приятно следить, как карьера Джейсона расцветает, и он становится одной из крупнейших и самых высокооплачиваемых мировых звезд кино. В прошлом году мы с Джейсоном собрали группу для съёмок проекта "Инкассаторский грузовик", и мы не только отлично провели время, но и ударно поработали, как всегда. У Джейсона есть всё: грубая мужская энергия, невероятный профессионализм и чувство юмора».

Новый фильм Гая Ричи ещё до старта съёмок купили для российского проката

Режиссёр представит «свежий, остроумный и задорный взгляд» на жанр. По сюжету агент МИ-6 в исполнении Стэтэма, завербованный международной разведывательной службой Five Eyes, должен найти и остановить поставщиков смертоносного оружия, которое угрожает всему человечеству.

По словам Ричи, снимать он будет «не только Джейсона. У нас известный и интересный каст, который мы огласим в ближайшие время. Есть несколько головокружительно талантливых кандидаток на роль напарницы Джейсона, агента ЦРУ, с которой они выслеживают торговцев оружием по всему миру. В команде МИ-6 также есть отличные персонажи – молодой технарь Джош и их куратор Натан. Что касается сценария, то я делал то же, что и в двух последних фильмах — "Джентльмены" и "Инкассаторский грузовик". Творческий процесс не прекращается: сценарий пишется и переписывается, вовсю идут подготовки к съёмкам, шьются костюмы, сцены репетируются, в сценарий добавляются новые элементы, камера снимает, актёры импровизируют. Потом идёт досъёмка недостающих сцен, ведь мы постоянно пробуем разные идеи и новые концепты, чтобы фильм получился идеальным. Кроме того, мы привлекаем лучшую в индустрии команду по постановке экшен сцен – 8711 Entertainment, которая создавала невероятные трюки и погони в "Джоне Уике" и "Дэдпуле"».
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