Новый фильм Гая Ричи ещё до старта съёмок купили для российского проката

анонс

Для реализации проекта были подняты архивы с видео- и аудио-интервью Елизаветы Петровны.

10 сентября

В онлайн-кинотеатрах вышла режиссёрская версия фильма Евгения Григорьева «Про рок»

Картину уже можно посмотреть на площадках Okko и Ivi, а на Start она станет доступна с 24 сентября.