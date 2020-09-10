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Инесса Юрченко рассталась с «Ленфильмом»

10 сентября
2020 год

Новости кино >>
10 сентября 2020
Инесса Юрченко покинула пост вр.и.о. генерального директора киностудии «Ленфильм». Новым руководителем назначили Фёдора Щербакова, ранее числившегося гендиректором холдинга 1st MediaInvest. Об этом сообщает «Российская газета».


«В первую очередь хотела бы поблагодарить коллектив "Ленфильма" за их высокий профессионализм, глубокую преданность киностудии и потрясающую трудоспособность. В течение первых месяцев работы были сформированы стратегия оздоровления киностудии до 2025 года, подкрепляющие её финансовая модель, бизнес-план и дорожные карты. Учитывая согласование документации Советом директоров "Ленфильма", считаю, что данная задача выполнена полностью. Хотела бы отдельно поблагодарить президента Российской Федерации за распоряжения, направленные на вывод киностудии из кризисного состояния, которые придали новый импульс усилиям по оздоровлению "Ленфильма". В разработке и согласовании документов активно принимали участие члены Совета директоров, Банк ВТБ, Росимущество, Министерство культуры и Министерство финансов Российской Федерации, которых я искренне благодарю за непрерывную поддержку, оказанную киностудии в этот непростой период», — цитирует издание Юрченко.

Руководитель и совладелец ООО «Триикс Медиа» также обратилась со словами благодарности к неравнодушными к ситуации на киностудии представителям СМИ, активно интересовавшимся судьбой «Ленфильма».

Инесса Юрченко рассталась с «Ленфильмом»
фото: rbc.ru

«В целях возобновления основной функции "Ленфильма" — кинопроизводства, киностудией были подготовлены заявки в Министерство культуры Российской Федерации и Фонд Кино на оказание частичной государственной поддержки в виде субсидий на создание фильмов. "Ленфильм" также провёл собственный конкурс сценариев веб-сериалов, в котором приняли участие 460 авторов. В середине августа коллективом "Ленфильма" и креативной молодёжью Петербурга было открыто общественное пространство Kino Corner, которое посетили более 30 тысяч человек», — рассказала Юрченко.

Кроме того, бывшая глава киностудии вспомнила о том, что на территории «Ленфильма» провели выступления известных артистов, концерты, спектакли, интерактивные игры, мастер-классы, лекции, кинопоказы и многое другое. А известные граффити-художники в качестве подарка на стенах киностудии нарисовали героев советского кино и кадры из фильмов «Золотой Коллекции». Также была проведена генеральная уборка «основных общественных зон киностудии, чтобы обеспечить полноценное функционирование студии».
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