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Нейросеть помогла авторам «Доктора Лизы» воссоздать голос Елизаветы Глинки

10 сентября
2020 год

Новости кино >>
10 сентября 2020
Создатели картины «Доктор Лиза» с помощью искусственного интеллекта воссоздали голос Елизаветы Петровны Глинки: для эксперимента были озвучены фразы из её онлайн-дневника и различных интервью.



Согласно пресс-службе Группы Компаний ГПМ КИТ, технология основана на нейронной сети, позволяющей скопировать любой голос и произнести им что угодно. Для обучения нейросети необходимо много часов аудиозаписей обладателя голоса и оцифрованный текст, который он зачитывает. Для реализации проекта были подняты архивы с видео- и аудио-интервью Елизаветы Петровны.

В широкий прокат «Доктора Лизу» Оксаны Карас выпустит дистрибьютор «Белые ночи» 22 октября текущего года. В центре сюжета — история одного дня из жизни Елизаветы Глинки. История начинается с праздничного события: Елизавета и её муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину их свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. Конечно, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьёй. По плану у неё только одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня Фонд доктора Лизы «Справедливая помощь» принимает пациентов. И эта поездка оказывается полна неожиданностей.

Нейросеть помогла авторам «Доктора Лизы» воссоздать голос Елизаветы Глинки
фото: пресс-служба Группы Компаний ГПМ КИТ

Титульную роль в картине сыграла Чулпан Хаматова. Компанию ей оставили Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Анджей Хыра, Евгений Писарев, Алексей Агранович, Тимофей Трибунцев, Елена Коренева, Юлия Ауг, Татьяна Догилева, Алексей Вертков, Сергей Сосновский, Филипп Авдеев, Мария Крылова, Дарья Жовнер, Павел Табаков и другие актёры.
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