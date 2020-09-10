Нейросеть помогла авторам «Доктора Лизы» воссоздать голос Елизаветы Глинки

Создатели картины «Доктор Лиза» с помощью искусственного интеллекта воссоздали голос Елизаветы Петровны Глинки: для эксперимента были озвучены фразы из её онлайн-дневника и различных интервью.
Согласно пресс-службе Группы Компаний ГПМ КИТ, технология основана на нейронной сети, позволяющей скопировать любой голос и произнести им что угодно. Для обучения нейросети необходимо много часов аудиозаписей обладателя голоса и оцифрованный текст, который он зачитывает. Для реализации проекта были подняты архивы с видео- и аудио-интервью Елизаветы Петровны.
В широкий прокат «Доктора Лизу» Оксаны Карас выпустит дистрибьютор «Белые ночи» 22 октября текущего года. В центре сюжета — история одного дня из жизни Елизаветы Глинки. История начинается с праздничного события: Елизавета и её муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину их свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. Конечно, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьёй. По плану у неё только одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня Фонд доктора Лизы «Справедливая помощь» принимает пациентов. И эта поездка оказывается полна неожиданностей.
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