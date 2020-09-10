В веб-кинотеатре Chill появился раздел «пилоты»

В веб-кинотеатре Chill, который запустился в России в середине августа, добавился раздел «пилотов», где каждый может выложить свой проект и показать потенциальным инвесторам. Все пилоты доступны для просмотра бесплатно, уточняет пресс-служба мультимедийной платформы.
Инвесторов ищут и два американских проекта. Это фантастическая драма «Перерождение», действие которой происходит в 2051 году, где главная героиня, работающая на межгалактической станции, пытается выкупить свою семью, которую забрали в армию за долги. И триллер «Синестезия», где обыденную жизнь семейной пары нарушают таинственные смс.
На данный момент в стадии загрузки находится ещё порядка десяти пилотов. Подать заявку на размещение своего проекта можно на сайте веб-кинотеатра, призванного соединить малые креативные группы и большие онлайн-кинотеатры и медиаплощадки и создать комфортную среду для общения и деловых контактов. Все пилоты как для зрителей, так и для потенциальных инвесторов доступны для просмотра бесплатно. Инвесторы, заинтересовавшиеся в каком-либо проекте, могут связаться с командой Chill, которая готова организовать встречу с создателями того или иного проекта.
Chill – первый в России веб-кинотеатр, где собраны лучшие веб-сериалы со всего мира и России. Новая мультимедийная платформа позволяет не только смотреть лучший мировой и российский короткий контент, но и загружать свои работы. Все сериалы представлены на сервисе эксклюзивно, более 30% контента – в свободном доступе. Платформа создана компанией Red Carpet Studio, занимающейся продвижением, производством и популяризацией веб-сериалов на российском рынке. Компания также проводит ежегодный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде, международный веб-маркет в Москве и первую российскую премию в области веб-индустрии.
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