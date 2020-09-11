Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Евгений Кулик снимает криминальную трагикомедию «Два»

11 сентября
2020 год

Новости кино >>
11 сентября 2020
Блогер и актер Евгений КуликОстров», «Я худею») снимает криминальную трагикомедию «Два», где он также исполняет одну из главных ролей вместе с кавээнщиком Алексеем Кривеней. Это история в формате горизонтального видео с встроенными вертикальными фрагментами, которые удобно смотреть на различных устройствах, сообщает компания МТС Медиа, занимающаяся производством проекта.

Евгений Кулик снимает криминальную трагикомедию «Два»
фото: Пресс-служба МТС Медиа

Сериал расскажет о двух закадычных друзьях-сантехниках Лёхе и Жеке, постоянно находящихся в поисках денег. В каждой серии герои ввязываются в новую криминальную авантюру, но им отчаянно не везет. Леха не теряет надежды разбогатеть: его жена Тамара работает в полиции и даже не подозревает, что снабжает мужа «нужной» информацией. Жека трусоват, но супруга Наталья каждое утро выпроваживает мужа на «дело», так как ей срочно нужно что-то купить, и к шантажу она не стесняется привлекать членов семьи. Задолго до производства сериала, скетч с героями Лёхой и Женей был выложен на YouTube-канале Евгения Кулика и набрал более 1,5 миллионов просмотров.

«Работа над сериалом для меня и моей команды стала главной задачей на долгое время, и я подошёл к ней с огромной ответственностью. До этого несколько лет мы писали и снимали скетчи и короткометражки, поэтому уже успели «набить руку». Нам есть чем удивить. С каждым годом качество контента росло, благодаря моей аудитории, и, наконец, мы почувствовали, что сможем сделать что-то по-настоящему стоящее», — рассказывает Евгений Кулик.

Премьера сериала «Два» состоится в онлайн-кинотеатре МТС ТВ в следующем году.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Я худею»: Ешь, борись, люби
«Толя-робот»: И это нормально
персоны
Евгений Кулик
фильмы
ДваОстровЯ худею

анонс

Скорбим

Дайана Ригг
10 сентября ушла из жизни актриса Дайана Ригг.
Сергей Колтаков
7 сентября ушёл из жизни актёр Сергей Колтаков.

День рождения >>

Ирина Гавра
Фёдор Добронравов
Лада Дэнс
Александр Зельский
Олег Зима
Всеволод Ларионов
Марк Новицкий
Евгения Тудорашку
Олег Школьник
Херберт Лом
Ренцо Монтаньяни
Эми Мэдиган
Вирджиния Мэдсен
Тараджи Хенсон
Джон Хоукс
Эва Шикульска
все родившиеся 11 сентября >>

Афиша кино >>

Куратор
драма, криминальный фильм
Россия, 2019
Ассистентка
драма, социальная драма, триллер
США, 2019
Мулан
драма, приключения, семейное кино
Китай, США, 2020
Говард и Замёрзшее Королевство
приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Канада, 2016
BTS: Разбей тишину. Фильм
фильм-концерт, музыкальный
Южная Корея, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

«Дебошир»
Ролики фильмов
«Дебошир»
История одного боксерского боя в 1975 году, когда никому не известный боец получил шанс победить действующего чемпиона.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен