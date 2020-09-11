Евгений Кулик снимает криминальную трагикомедию «Два»

Блогер и актер Евгений Кулик («Остров», «Я худею») снимает криминальную трагикомедию «Два», где он также исполняет одну из главных ролей вместе с кавээнщиком Алексеем Кривеней. Это история в формате горизонтального видео с встроенными вертикальными фрагментами, которые удобно смотреть на различных устройствах, сообщает компания МТС Медиа, занимающаяся производством проекта.
фото: Пресс-служба МТС Медиа
Сериал расскажет о двух закадычных друзьях-сантехниках Лёхе и Жеке, постоянно находящихся в поисках денег. В каждой серии герои ввязываются в новую криминальную авантюру, но им отчаянно не везет. Леха не теряет надежды разбогатеть: его жена Тамара работает в полиции и даже не подозревает, что снабжает мужа «нужной» информацией. Жека трусоват, но супруга Наталья каждое утро выпроваживает мужа на «дело», так как ей срочно нужно что-то купить, и к шантажу она не стесняется привлекать членов семьи. Задолго до производства сериала, скетч с героями Лёхой и Женей был выложен на YouTube-канале Евгения Кулика и набрал более 1,5 миллионов просмотров.
«Работа над сериалом для меня и моей команды стала главной задачей на долгое время, и я подошёл к ней с огромной ответственностью. До этого несколько лет мы писали и снимали скетчи и короткометражки, поэтому уже успели «набить руку». Нам есть чем удивить. С каждым годом качество контента росло, благодаря моей аудитории, и, наконец, мы почувствовали, что сможем сделать что-то по-настоящему стоящее», — рассказывает Евгений Кулик.
Премьера сериала «Два» состоится в онлайн-кинотеатре МТС ТВ в следующем году.
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